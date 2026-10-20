F1 アメリカGP

ホンダ、今週末のアメリカGPでF1参戦通算500戦目！ 記念ロゴをアストンマーティンAMR26に掲出。HRC渡辺社長「夢と感動をお届けできるよう挑戦を続ける」

ホンダF1が、今週末のアメリカGPで通算500戦目となり、それを記念したロゴがアストンマーティンのマシンに貼られることになった。

田中 健一

編集: 2026/10/20 8:41

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ホンダのF1参戦500戦記念ロゴ

写真：: Honda

ホンダは、今週末のF1アメリカGPでF1参戦通算500戦目を迎える。これを記念してアストンマーティンF1のマシンAMR26に記念ロゴが掲げられ、さらに記念グッズの販売も決まった。

ホンダがF1への参戦をスタートさせたのは1964年のこと。それから60年以上が経ち……2026年のアメリカGPで通算500戦目ということになった。当初はエンジンもシャシーも自社で用意するフルワークス体制だったが、その後はエンジンのみを供給する形の頃もあり、今ではアストンマーティンにワークスパワーユニットを供給している。

これを記念して、アストンマーティンAMR26には、エンジンカウル後部とノーズの”ホンダ”のロゴと並ぶ形で、参戦500戦記念のロゴが入れられることになった。また、現場で戦うホンダ・レーシング（HRC）のエンジニアたちは、同じロゴを入れた特別ユニフォームを着用して、アメリカGPに臨むという。

さらにホンダはこの通算500戦を記念した特別Webサイトも準備。これまでの戦いを振り返っている。この500戦を記念を記念したタンブラーやレプリカユニフォーム、キーホルダー、ステッカーセットなども発売される。

「1964年の初参戦から、F1という世界最高峰の舞台で数々の挑戦と挫折、そして歓喜の瞬間を重ね、このたび通算500戦という大きな節目を迎えられることをうれしく思います」

ホンダ・レーシングの渡辺康治社長は、今回の発表に際してそうコメントした。

「これまでホンダの挑戦を支え、いかなる時も熱い声援を送ってくださった世界中のファンの皆様、共に戦ったすべてのパートナー、ドライバーの皆様、ならびに今まさに一丸となって挑戦を続けているアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ・ワン・チームに心より感謝申し上げます」

「ホンダ／HRCは、500戦という数字に刻まれた歴史の重みと誇りを胸に、皆様に夢と感動をお届けできるよう、これからもF1への挑戦を続けてまいります」

今シーズンは厳しい戦いが続いているホンダ。しかし渡辺社長が言うように、「夢と感動」を届けてくれることを期待したい。

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