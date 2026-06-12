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アストンマーティン・ホンダにとって、バルセロナ初日は厳しい1日に……ホンダ折原エンジニア「今のペースは目標とするレベルには達していない」

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アストンマーティン・ホンダにとって、バルセロナ初日は厳しい1日に……ホンダ折原エンジニア「今のペースは目標とするレベルには達していない」

アストンマーティン・ホンダは、F1バルセロナ-カタルニアGPの初日2回のフリー走行で、いずれも最下位に沈んだ。

田中 健一
編集:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　F1第7戦バルセロナ-カタルニアGPの初日を終え、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎がコメントを発表。ペースは目標とするレベルには達していないながらも、予選に向けて最大限のパフォーマンスを引き出すつもりだと語った。

　アストンマーティン・ホンダにとって、F1バルセロナ-カタルニアGPの初日は厳しいものとなった。FP1は若手ドライバーを除けば最下位、FP2でも2台が21番手22番手と最下位に沈んだ。トップタイムを記録したランド・ノリス（マクラーレン）には、4秒前後の差をつけられた。

「まず何より、今年も情熱的なスペインのファンの皆さんの前でレースができることを嬉しく思います」

　折原エンジニアはそう語った。

「本日のフリー走行では大きなトラブルもなく、PUのセッティングを進めていきました」

「しかし、現時点でのペースは目標とするレベルには達していません」

　そんな中でも、2日目以降は、今できる限りパフォーマンスを引き出すことに注力すると折原エンジニアは言う。

「明日の予選に向けて、収集したデータを活用してさらなるセットアップの最適化を目指します」

「明日以降は、現在のPUパッケージから最大限のパフォーマンスを引き出すことが目標です」

　アロンソにとって母国グランプリとなるバルセロナ-カタルニアGPで前進することができるのか、注目される。

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