アストンマーティン・ホンダにとって、バルセロナ初日は厳しい1日に……ホンダ折原エンジニア「今のペースは目標とするレベルには達していない」
アストンマーティン・ホンダは、F1バルセロナ-カタルニアGPの初日2回のフリー走行で、いずれも最下位に沈んだ。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1第7戦バルセロナ-カタルニアGPの初日を終え、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎がコメントを発表。ペースは目標とするレベルには達していないながらも、予選に向けて最大限のパフォーマンスを引き出すつもりだと語った。
アストンマーティン・ホンダにとって、F1バルセロナ-カタルニアGPの初日は厳しいものとなった。FP1は若手ドライバーを除けば最下位、FP2でも2台が21番手22番手と最下位に沈んだ。トップタイムを記録したランド・ノリス（マクラーレン）には、4秒前後の差をつけられた。
「まず何より、今年も情熱的なスペインのファンの皆さんの前でレースができることを嬉しく思います」
折原エンジニアはそう語った。
「本日のフリー走行では大きなトラブルもなく、PUのセッティングを進めていきました」
「しかし、現時点でのペースは目標とするレベルには達していません」
そんな中でも、2日目以降は、今できる限りパフォーマンスを引き出すことに注力すると折原エンジニアは言う。
「明日の予選に向けて、収集したデータを活用してさらなるセットアップの最適化を目指します」
「明日以降は、現在のPUパッケージから最大限のパフォーマンスを引き出すことが目標です」
アロンソにとって母国グランプリとなるバルセロナ-カタルニアGPで前進することができるのか、注目される。
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