アストンマーティン・ホンダにとって、バルセロナ初日は厳しい1日に……ホンダ折原エンジニア「今のペースは目標とするレベルには達していない」

F1第7戦バルセロナ-カタルニアGPの初日を終え、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎がコメントを発表。ペースは目標とするレベルには達していないながらも、予選に向けて最大限のパフォーマンスを引き出すつもりだと語った。

アストンマーティン・ホンダにとって、F1バルセロナ-カタルニアGPの初日は厳しいものとなった。FP1は若手ドライバーを除けば最下位、FP2でも2台が21番手22番手と最下位に沈んだ。トップタイムを記録したランド・ノリス（マクラーレン）には、4秒前後の差をつけられた。

「まず何より、今年も情熱的なスペインのファンの皆さんの前でレースができることを嬉しく思います」

折原エンジニアはそう語った。

「本日のフリー走行では大きなトラブルもなく、PUのセッティングを進めていきました」

「しかし、現時点でのペースは目標とするレベルには達していません」

そんな中でも、2日目以降は、今できる限りパフォーマンスを引き出すことに注力すると折原エンジニアは言う。

「明日の予選に向けて、収集したデータを活用してさらなるセットアップの最適化を目指します」

「明日以降は、現在のPUパッケージから最大限のパフォーマンスを引き出すことが目標です」

アロンソにとって母国グランプリとなるバルセロナ-カタルニアGPで前進することができるのか、注目される。