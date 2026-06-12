アロンソ、バルセロナで走るのはこれが最後？　公式記者会見で意向を明かす……しかしモチベーションは衰えず「来年勝てることを期待している」

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1バルセロナ-カタルニアGPの木曜日に行なわれたFIAの公式会見に出席し、同サーキットでのグランプリに出走するのはこれが最後になるだろうと語った。

1991年からF1スペインGPを開催してきたバルセロナ-カタルニア・サーキット。しかし今季から同グランプリの開催地はマドリッドに新設される半公道のマドリンクに移ることになった。

そんな中でもバルセロナ-カタルニア・サーキットでのF1開催は継続。ただ2027年以降はスパ・フランコルシャンでのベルギーGPとのローテーション開催ということになっており、次回の同サーキットでの開催は2028年ということになる。

2001年にF1デビューを果たしたアロンソにとってこのバルセロナ-カタルニア・サーキットは、常に母国グランプリであり続けてきた。ただ現在は44歳となりながらも第一線で活躍を続けるアロンソにとって、ここを走るのは今回が最後になるかもしれない。

「今週末は特別な週末になりそうだ。おそらく僕にとって、F1で最後のバルセロナでのグランプリになるだろう。だから、みなさんに感謝の気持ちを伝えたい」

アロンソは木曜日に行なわれたFIAの公式会見に登場した時にそう語った。

「週末を楽しみたいと思っている。競争力はないだろうし、予選でも長く走ることはないだろう。レースでは長く走りたいと思うが、僕ら全員が期待しているようなペースはない。だけど、皆に週末を楽しんで欲しいんだ」

「バルセロナにやってくると、いつもお祝いムードになる。今年でここでのグランプリに出場するのは23回目だと思うけど、どれも魔法のようなモノだった。そして今年の最後のレースもまた、魔法のような体験にしなければいけない」

今季のアストンマーティンは開幕戦から大苦戦している。「バルセロナを走るのは今年が最後」というコメントも、モチベーションが低下したからこその発言のようにも聞こえる。しかしアロンソは、モチベーションは決して失っていないと語った。

「モチベーションに関しては大きな変化はないよ。このスポーツの仕組み、F1の全てを完全に理解しているからね。最高のパフォーマンスを発揮するには適切なパッケージが必要なんだ。たとえ上位を走っていなくても、チームと協力してできるだけ早く最高の状態にマシンを仕上げる必要があるんだ」

「トップ10圏外だったドライバーが翌年には優勝したり、逆に優勝した翌年に予選Q1敗退するというような事例を、これまでも数々見てきた。だからこそ、モチベーションは衰えていない。自分自身を信じ、自分の能力を完全に信頼しているからね」

「自分に競争力がないと感じたことは、これまで一度もない。様々なマシンをドライブしてきたけど、人生を通じてずっとそう感じてきたんだ。今もそうだよ」

あとはアストンマーティンがどんなマシンをアロンソに用意することができるかどうかだ。アロンソ曰く、シーズン後半には中団グループを争い、2027年には優勝争いに加わることができることを期待していると語った。

「新しいレギュレーションに不利な状況でスタートするのは理想的ではない。何事にも時間がかかるからね」

「パワーユニットに関しては、かなり早い段階で競争力が足りないことがわかった。そしてプロジェクト自体も、正直に言えばまだ成熟し切っていなかった。だから追いつくためには時間が必要であり、いくつかの問題を解決するにも時間が必要だとすぐに理解した」

「しかしF1では2週間ごとにレースがあり、2週間ごとにパフォーマンスを発揮しなければいけない。そしてそれができないことをすぐに悟った。シーズン序盤は厳しいことになるだろうと覚悟したんだ」

「でも僕らはその厳しい状況を乗り越えようとしている。シーズン後半に向けてより大きな期待を抱いているんだ。とはいえそれまでは毎週末、多かれ少なかれ、同じような状況が続くことになるだろう」

マシンのアップデートは今シーズン後半に集中したものなのか、あるいは来シーズンを見据えたものなのか？ そう尋ねられたアロンソはこう語った。

「どちらも当てはまるけど、2027年にも活きてくるはずだ。現状を改善する必要があるのは間違いないからね。しかし僕らは、シーズン後半戦がより競争力のあるモノになり、中盤で戦えるようになることを期待している。それが目標だ」