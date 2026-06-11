FIA、アルピーヌの再審請求を認める。F1モナコGPでのガスリーへのペナルティ、取り消しなるか？
F1モナコGPにおけるガスリーへのペナルティについてアルピーヌが要求していた再審請求を、FIAが受け入れることになった。
Pierre Gasly, Alpine
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
F1の統括団体であるFIAは、F1モナコGPでピットレーン速度超過により表彰台を剥奪されたピエール・ガスリー（アルピーヌ）に対する処遇について、再審査を行なうことを決定した。
モナコGPでガスリーは、2度のピットレーン速度違反を犯したとして、10秒降格ペナルティを受けた。その結果ガスリーは3番手でフィニッシュしながら、7位へと降格。表彰台を逃した。
このレースで速度超過によりペナルティを受けたのは、ガスリーだけではなかった。ガスリー以外にも5人のドライバーがピットレーンにおける速度超過によりペナルティを受けた。ただこの違反の数はあまりにも多すぎ、ピットレーンの速度を監視するために使われているタイミングループシステムの不具合が疑われている。
いずれの違反も、0.1km/h〜0.4km/hという実に軽微なもの。しかもガスリーは、ピットレーンの制限速度を下回る速度で走行するようにピットレーンのリミッターを設定し、さらにピットレーン進入時のラインにも細心の注意が払っていたと主張している。
アルピーヌはモナコGPが終わったその日の夜のうちに再審請求を申し立てていた。そしてFIAは、6月11日にアルピーヌの申し立てを受理したことを明らかにした。FIAとしては今後、ガスリーへのペナルティを取り消すべきかどうかを検討する。
ただガスリーのペナルティが取り消された場合、他にペナルティを受けたドライバーたちへの処遇がどうなるかというところが気になる。特にメルセデスのジョージ・ラッセルは、ピットレーン速度超過によりペナルティを受け、その後のピットストップ時にペナルティを消化しなかったとして、ドライブスルーペナルティを科されたことによって12位でフィニッシュすることになった。
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