F1 アメリカGP

ホンダ、記念すべき500戦目に挑む。折原エンジニア「現在のパッケージのポテンシャルを最大限に発揮できるよう全力で挑みます」

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが、F1アメリカGPに向けてコメントを発表した。

公開日時: 2026/10/20 10:38

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

ホンダのF1参戦500戦記念ロゴが入ったアストンマーティンAMR26

写真：: Honda

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、ホンダがF1参戦500戦目を迎えるF1アメリカGPに向けて、誇りを胸に全力で挑むと語った。

アストンマーティン・ホンダにとって、前戦シンガポールGPは失望の結果に終わった。マレーシア・セパンで行なわれたバーレーンGPでフェルナンド・アロンソが8位を獲得し、その勢いでシンガポールGPでの連続入賞が期待されたが、アロンソが16位で決勝レースをフィニッシュするのが精一杯。折原エンジニアもある程度の期待を持っていたものの、目指していた位置には届かなかったと認めていた。

サーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催されるF1アメリカGPは、コース特性も大きく異なるコース。一筋縄ではいかないレイアウトであるのは間違いない。

何より、今回はホンダが1964年にF1参戦を始めてから出走500戦目という記念すべき一戦となる。それだけに、チームとしても気合が入っているようだ。

「オースティンで開催されるアメリカGPは、素晴らしい雰囲気と熱心なファンが集まる特別なイベントです。また、今回はホンダにとってF1参戦500戦目という節目を迎えることもあり、誇りを胸に、いつも以上にこの週末を楽しみにしています」

そう折原エンジニアはチームのプレビューにコメントを寄せた。

「サーキット・オブ・ジ・アメリカズは、流れるような高速S字セクションと、低速コーナーからの立ち上がりで強いトラクションが求められる区間が組み合わさった、チャレンジングなサーキットです」

7週間で6レースを戦うという厳しいスケジュールだが、その合間にHRC Sakuraでの分析・準備が進められてきたと折原エンジニアは語った。

「シンガポールGP後、パワーユニットおよびトラックサイドのスタッフは日本のHRC Sakuraへ戻り、直近3戦の分析と次の3連戦に向けた準備を進めてきました。パワーユニットのメンテナンスも完了しており、オースティンでは現在のパッケージのポテンシャルを最大限に発揮できるよう全力で挑みます」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 マクラーレン、3連戦でアップデート投入。2027年型マシンの基礎に「基本コンセプトのいくつかを検証したい」

More from

アストンマーティン





ニューウェイ加入直後は仕方ない？ アストンマーティン・ホンダの苦戦は”産みの苦しみ”……ホーナー語る「彼がレッドブルに来た時と同じように見える」



F1



F1



シンガポールGP



8 時間前



ニューウェイ加入直後は仕方ない？ アストンマーティン・ホンダの苦戦は”産みの苦しみ”……ホーナー語る「彼がレッドブルに来た時と同じように見える」





懐かしい時代のF1知るアロンソ、V8エンジンの復活には懐疑的？「あの頃は楽しかったけど、現代に合っているかというと……」



F1



F1



シンガポールGP



1 日前



懐かしい時代のF1知るアロンソ、V8エンジンの復活には懐疑的？「あの頃は楽しかったけど、現代に合っているかというと……」





【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？



F1



F1



シンガポールGP



3 日前



【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？

最新ニュース





ホンダ、記念すべき500戦目に挑む。折原エンジニア「現在のパッケージのポテンシャルを最大限に発揮できるよう全力で挑みます」



F1



F1 F1



アメリカGP



ホンダ、記念すべき500戦目に挑む。折原エンジニア「現在のパッケージのポテンシャルを最大限に発揮できるよう全力で挑みます」





マクラーレン、3連戦でアップデート投入。2027年型マシンの基礎に「基本コンセプトのいくつかを検証したい」



F1



F1 F1 55 分前



マクラーレン、3連戦でアップデート投入。2027年型マシンの基礎に「基本コンセプトのいくつかを検証したい」





ホンダ、今週末のアメリカGPでF1参戦通算500戦目！ 記念ロゴをアストンマーティンAMR26に掲出。HRC渡辺社長「夢と感動をお届けできるよう挑戦を続ける」



F1



F1 F1



アメリカGP



2 時間前



ホンダ、今週末のアメリカGPでF1参戦通算500戦目！ 記念ロゴをアストンマーティンAMR26に掲出。HRC渡辺社長「夢と感動をお届けできるよう挑戦を続ける」





ホンダ、クアルタラロのチームメイトをディオゴ・モレイラに決定！ 日本GPスプリントで2位の活躍



MotoGP



MGP MotoGP 2 時間前



ホンダ、クアルタラロのチームメイトをディオゴ・モレイラに決定！ 日本GPスプリントで2位の活躍

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録