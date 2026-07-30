アストンマーティン、ホンダの新PU搭載したフィルミングデーの走行を無事完了。リザーブのクロフォードがドライブ
アストンマーティンは、ハンガロリンクでフィルミングデーの走行を実施。ホンダの新しいパワーユニットを搭載し、ジャック・クロフォードが200kmを走った。
アストンマーティンは、ハンガロリンクでフィルミングデーの走行を実施。これはホンダの新型パワーユニットをテストするのが主な目的であり、ジャック・クロフォードが200kmの走行を完了した。
F1ハンガリーGPが終了し、サマーブレイクに突入したF1だが、ハンガロリンクでは7月28～29日に2027年シーズンに向けたピレリのタイヤテストを実施。28日はアウディのガブリエル・ボルトレト、アストンマーティンのリザーブドライバーであるクロフォード、アルピーヌのフランコ・コラピントの3名が走行を担当した。
アルピーヌとアウディは7月29日もタイヤテストを継続したが、アストンマーティンは走行の目的を切り替え、ハンガロリンクで今季2回目のフィルミングデーを実施した。
ハンガリーGPでは、大規模なアップグレードパッケージを搭載したBスペックとも呼ばれるマシンをデビューさせたばかりのアストンマーティンにとって、その直後に走行機会を得られる絶好のタイミングだった。
アップグレードによって、アストンマーティンは再び中団グループで戦える位置までパフォーマンスを回復。フェルナンド・アロンソは今季初めて予選Q2進出を果たし、決勝ではアロンソが14位、チームメイトのランス・ストロールが13位でフィニッシュした。
Jak Crawford, Aston Martin
Photo by: Aston Martin
特に注目されたのは、このフィルミングデーでホンダの待望の新型パワーユニットがシェイクダウンされたことだ。
このパワーユニットは、「追加開発・アップグレード機会（ADUO）」という制度で認められた開発トークンを活用して改良されたものとなっている。
今回の走行の主目的がPR映像の撮影ではなく、新パワーユニットの評価だったことは、ステアリングを握ったのがレギュラードライバーではなく、リザーブドライバーであるクロフォードだったことからも明らかだ。本来、純粋なプロモーション目的であればフェルナンド・アロンソかランス・ストロールが起用されていただろう。
ホンダのエンジニアはアストンマーティンのスタッフとともに、週末に実戦を戦ったAMR26との比較評価を実施。フィルミングデーではデモタイヤしか使用できないという制約はあったものの、ハンガリーGPで得られたデータと照らし合わせながら重要な分析を行なった。
初期段階の結果は良好だったようで、テストは順調に終了。シーズン序盤に悩まされていた厄介な振動問題も解消されたとみられている。
ホンダは、このアップグレード版パワーユニットを8月23日に決勝レースが行なわれる夏休み明け初戦のオランダGPで投入する計画だ。
この新仕様では最大約30馬力の向上が見込まれていると噂されている。もちろん、それだけでメルセデスやレッドブル・フォードといったトップチーム互角に戦えるようになるわけではない。
しかし、大きく生まれ変わったAMR26と組み合わせることで、アロンソとストロールが一部のサーキットでポイント争いに加わるための最後の一押しとなる可能性は十分にある。
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