フェラーリは、バーレーンGPでの好調さを継続するには開発競争で足を踏み間違えることは許されないと考えている。

フェラーリは2022年シーズンの開幕戦でシャルル・ルクレールとカルロス・サインツJr.が1-2フィニッシュを果たし、F1新時代の幕開けで最高のスタートを切った。

しかし、今年からテクニカルレギュレーションが大きく変化したこともあり、今シーズンは積極的な開発競争が予想される。第2戦以降も各チームは多くのアップデートを投入するため、現在の勢力図がさらに変化する可能性がある。

しかし、現在のF1には予算制限レギュレーションが導入されているため、状況は少々厄介だ。かつてのように、F1チームが持てる資金を好きなだけ投入して、サーキットでのパフォーマンスを一気に引き上げるようなことはもうできないのだ。

フェラーリでチーム代表を務めるマッティア・ビノットは、今シーズン用の『F1-75』はさらなるパフォーマンスを引き出せる可能性を秘めているとしながらも、マシン開発に失敗した際の“落とし穴”を警戒している。

「確実にマシンにはポテンシャルがあるが、我々はマシンを開発していく必要がある」とバーレーンGPの決勝レース後にビノットは語った。

「良いベースがある時、開発を進めている時、マシンに投入するモノが何であれ、改善に繋がっているかを確認する必要がある」

「そして予算制限がある今は、それはさらに重要になる。間違えることは許されない」

「開発の機会は限られているから、何をするにしても、それが正しいステップであるかを確認する必要もある」

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images