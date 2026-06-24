今のF1では、マシンが自分のスタイルに合うかどうかが重要……ハミルトンの今季の躍進を”前任”サインツJr.が分析「合わないマシンもあるものだ」

現在はウイリアムズのドライバーを務め、2024年まではフェラーリに在籍していたカルロス・サインツJr.は、自身の後任としてフェラーリに加入したルイス・ハミルトンが今季大活躍している理由について、今季のマシンがハミルトンのドライビングスタイルに合ったからだろうと語った。

ハミルトンは2025年からフェラーリに加入。その1年目は大苦戦を強いられたが、加入2シーズン目となった2026年には本来のパフォーマンスを取り戻し、バルセロナ-カタルニアGPで最強メルセデス勢を相手に圧倒的な勝利を収めた。しかもこれで3戦連続での表彰台獲得ということになり、ドライバーズランキングでも2番手につけている。

このハミルトンの復活により、今季はメルセデスのふたりで争われることになるだろうと思われていたドライバーズタイトルの行方は、まさに風雲急を告げるという見方も出てきている。

ハミルトンはフェラーリ加入以来、マシンの開発に深く関わってきた。そしてチーム内の方針やメンタリティを変え、それが自身のスタイルに合ってきたことを、度々語っている。

しかしハミルトンの復活劇は、単にフェラーリの今季マシンが、彼のドライビングスタイルに合ったからというだけなのだろうか？ ハミルトンの前にフェラーリに所属していたサインツJr.は、まさにその可能性を指摘する。

「結局のところ、このF1というスポーツに秘密なんてモノはないということだ」

サインツJr.はそうバルセロナ-カタルニアGPの後に語った。

「僕らは皆、とても高いレベルの才能を持っていると思う。でも、ドライビングスタイルはそれぞれ違う。合うマシンもあれば、合わないマシンもあるんだ」

サインツJr.は、2022年のことを例に出して語った。

2022年も、レギュレーションが大きく変わった年。グラウンド・エフェクトカーとなったことで、ダウンフォースの獲得方法が前年までとは大きく変わった。その年はフェラーリが開幕から強さを見せ、最初の3戦のうち2戦でシャルル・ルクレールが優勝し、選手権をリードした。しかしチームメイトのサインツJr.は、ルクレールに匹敵するようなパフォーマンスを発揮するのに苦労した。

当時を振り返ったサインツJr.は、本来のドライビングスタイルに合わないマシンに適応するのには時間が必要だったと語った。そして適応できた後は、結果も向上したという。

「ドライバーの真価は、どんなマシンを与えられても、それを限界まで走らせるという適応力にある」

そうサインツJr.は言う。

「2022年には僕にも同じようなことが起きた。年初には、全く気に入らないフェラーリに乗っていた。でもなんとか適応することができ、2023年と2024年には、非常に高いレベルのパフォーマンスを発揮できたと思う」

「そしてそれは、キャリア全体を左右する可能性がある。突然自分に合わないマシンを持つチームに移籍し、3年間適応できずに苦しむかもしれない。あるいはマシンが自分に全く合わなかったことで、自分が完全に役立たずのように見えてしまうかもしれない。でも自分のスタイルに完璧にマッチしたマシンを持つチームに移籍すれば、突然まるで神のように扱われるようになる。このスポーツは、人々が思っているよりもずっと複雑なんだ」

Carlos Sainz, Williams Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

サインツJr.は、冬の間にレギュレーションが変更されていなければ、ハミルトンの今シーズンは全く違うモノになっていただろうと示唆した。

「ルイスは昨年から今年にかけて、劇的な変化を遂げた。だから、大いに称賛されるべきだ」

そうサインツJr.は言う。

「レギュレーションの変更は、彼にとって大きな恩恵だったと言える。もし彼が昨年のマシンをあと3年使い続けなければいけないとなっていたら、今年のようなルイスの姿は見られなかったかもしれない」

「このスポーツでは、きちんと説明される必要がある。チームを移籍するのは簡単なことではないから、人々は物事の仕組みをもっと理解する必要がある。この調子だと、僕は2年ごとにチームを移籍して、どんな状況にも適応しなければいけないということになるかもしれない」

「だからこそ、昨年の成績には大きな価値があると思っている。シーズン後半には表彰台も獲得した。今季前半の成績はあまり注目されていないかもしれないけど、僕はとても良いシーズンを送っていると思う」

今季のウイリアムズは開発が遅れ、バルセロナ-カタルニア・サーキットで行なわれたシェイクダウンテストに参加できなかった。シーズンが開幕しても、マシンは最低重量をかなり上回る状態だったと言われる。しかしそんな中でもサインツJr.は中国、マイアミ、カナダと3戦で9位入賞を果たし、合計6ポイントを獲得している。