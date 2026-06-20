レッドブル、母国オーストリアGPで大規模アップデート投入へ……メルセデスやフェラーリに追いつける？　メキーズ代表「さらなる改良が必要なのは明らか」

2026年のF1はレギュレーションが一新された。そのためか、各チームはアップデートを投入するとパフォーマンスを大きく引き上げることにつながっている……そんな傾向が見て取れる。

フェラーリはバルセロナ-カタルニアGPにアップデートを投入して躍進を遂げ、ルイス・ハミルトンがついにメルセデス勢を打ち破った。そして次に躍進するチャンスを掴むのは、レッドブルなのかもしれない。彼らは次戦オーストリアGPに、大規模なアップデートを投入する予定だと見られているからだ。

しかしレッドブルは、このアップデートによってどんな進歩を遂げることができるのだろうか？

「各チームがどんなアップデートを持ち込むのかによって、パフォーマンスに差が生じている。その点は、今シーズンの状況を的確に表している」

レッドブルのローレン・メキーズ代表はそう語った。

「フェラーリは大きな進歩を遂げた。もちろん我々の次の大きなアップデートは、オーストリアGPに投入される。しかし結局のところ、そのアップデートの真価は、コース上で実際にどれだけのラップタイムを叩き出せるかということにかかっている。ミルトンキーンズの全員が、このパッケージのために懸命に努力してきた」

このアップデートはレッドブルにとって、今年2度目の大規模なアップグレードということになる。1回目はマイアミGPで投入されたもので、これはサイドポンツーンが完全に再設計され、くるりんぱとかマカレナと呼ばれるような回転式のリヤウイングを備えるアクティブエアロなどが投入された。

オーストリアでレッドブルRB22のどこにアップデートが投入されるのか、それは現時点では不明である。しかしメキーズ代表は、このアップデートによってメルセデスやフェラーリに太刀打ちできるようにはならないだろうと、慎重な構えを見せる。

「オーストリアで投入するパッケージだけでは、不十分であることは間違いない」

そうメキーズ代表は言う。

「さらなる改良が必要になることは分かっている。しかし重要なのは、日本GP以降我々が進めてきた軌道に乗って、さらに差を縮めていくことだ。0.4秒とかそういう話ではなく。できればもっと縮められることを目指している」

メキーズ代表はそれでも、マイアミGPで投入したアップデートで、ライバルとの差を半分縮めたと語った。

オーストリアで投入されるアップデートでもたらされる可能性のひとつは、マシンの軽量化である。レッドブルの今季マシンRB22は、現時点でもレギュレーションで定められた最低重量を上回っていると見られる。マイアミでのアップデートでも軽量化が進められたが、テクニカルディレクターのピエール・ワシェは、オーストリアGPで投入するパッケージで、最低重量（768kg）にする計画であることを、5月の時点で語っていた。

しかしメキーズ代表は、重量に関することについては明言しなかった。

「食べる量を減らすことだ」

マシンの軽量化について尋ねられたメキーズ代表は、冗談めかしてそう語った。

「それが私の計画だ。オーストリアでの計画もそうだ。あそこで少しでもダイエットできればいいんだけどね。オーストリア料理が美味しいことは知っている。しかし計画としては、マシンの燃費を下げ、マシンを少しダイエットさせることだ」

■フェラーリは素晴らしい進歩を遂げた

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

メキーズ代表はフェラーリの進歩について感銘を受け、シーズン序盤戦でのメルセデスのアドバンテージは、徐々に薄れつつあると語った。

レッドブルは他のグランプリほどのパフォーマンスを発揮できず、マックス・フェルスタッペンであってもランド・ノリス（マクラーレン／3位）から20秒近く遅れた4位でのフィニッシュであった。一方でチームメイトのアイザック・ハジャーは、スタートで大きく順位を落としたものの、6位まで挽回。しかし、メルセデスやフェラーリ、そしてマクラーレンには太刀打ちできなかった。

「まずはルイスの優勝は素晴らしかったと言いたいね」

そうメキーズ代表は言った。

「ここ数戦、メルセデスと他のチームの差は徐々に縮まってきたと思う。フェラーリは新パッケージで大きな進歩を遂げた。バルセロナのようなコースで優勝できたということは、シャシーとPUの質の高さを物語っている」

「我々はトップ4チームの中で戦っている。全てのコースレイアウトで表彰台を争えるわけではないがね。カナダやモナコでは表彰台を争うことができたが、バルセロナではそうはいかなかった。それは仕方のないことだ。とはいえ最後の数周のドラマ（とアントネッリのリタイア）の前までは、フェラーリとマクラーレンをそれぞれ1台ずつ上回ることができていた。それが我々にできる最大限だった」

「バルセロナでは、現実を突きつけられることを覚悟していた。長いストレート、中高速コーナーが続くレイアウトだ。こういうコースを走るのは、中国や鈴鹿以来初めてのことだった。だからモナコのように突然ポールポジションを争えた時とは、明らかに異なるパフォーマンスになることを予想していた」

「とはいえ今週末のレースでは、進歩したことを見ることができた。ポールポジションからは0.3〜0.4秒遅れだった。シーズン最初は、こういうコースでは全く状況が違っていた。PUやシャシーに関しては、まだ差があることは間違いない。そして、それこそが我々が次に戦わねばいけないことだ」

「今はひとつの要素を追求するのではなく、中速コーナーと高速コーナー、そしてストレートなど、あらゆる場面で少しずつパフォーマンスを向上させていくことが重要なんだ」