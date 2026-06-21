メルセデス最大の弱点はバッテリー？　本格対策に向けチームはフル稼働「同じ部分に起因したトラブルのようだ」

メルセデスはここ最近、バッテリーのトラブルに相次いで見舞われている。これを解決すべく、ファクトリーでは日々作業が行なわれているようだ。

カナダGPではジョージ・ラッセルが、そしてバルセロナ-カタルニアGPではアンドレア・キミ・アントネッリがそれぞれバッテリーのトラブルに見舞われ、リタイアを余儀なくされた。

またカスタマーチームのマクラーレンも、電気系統のトラブルに見舞われている。ランド・ノリスはモナコGPの週末にバッテリーの交換を強いられ、しかも決勝でもパワーユニットに起因すると思われるトラブルでリタイア。また中国GPでは、電気系統のトラブルにより2台揃って決勝レースをスタートすることができなかった。

メルセデスはこの問題の恒久的な解決のため、根本的な原因を特定するための作業を進めている。

バルセロナ-カタルニアGPの決勝レース後にメルセデスのトト・ウルフ代表は、マシントラブルによるリタイアが続くことは、タイトルを争う上では許されないと発言。信頼性が低い原因について「徹底的に究明する」と語った。

メルセデスのテクニカルディレクターであるジェームス・アリソンは、バルセロナ-カタルニアGP後にアントネッリのマシンを診断したという。そしてバッテリーに問題があることを特定し、その解決に取り組んでいると語った。

「F1を熱心に見ている人なら誰でも、今シーズンこの問題で、メルセデスのPU搭載車が苦戦していることに気付いているだろう」

アリソンはメルセデスのポッドキャスト番組「Nu Silver Arrows Radio Show」でそう語った。

「全てが全く一緒というわけではないが、バッテリーの同じ部分に起因したもののようだ」

「リスクのある部分は、ほとんど把握できたと考えている。我々はバッテリーのことをモジュールと呼んでいるが、新しいモジュールをシーズン中に段階的に導入し始めれば、運が良ければ、チーム全体の成績も向上するはずだ」

「もちろん、我々にとってこれは重要なことだ。リタイアするのは非常に、非常に辛いモノだからね」

アリソン曰く、レースで問題が発生しないように、事前の検査などで不具合が生じる可能性を特定することを目指していると説明する。しかしレースという極限の状況では、見過ごされていた弱点が露呈する可能性があるのは避けられない。

「不具合が発生することは覚悟している。テストベンチで検証を行なうことで、不具合が発生する可能性をできる限り少なくし、チャンピオンシップポイント獲得を目指すレース本番では、不具合が極力少なくなるように努めている」

そうアリソンは語った。

「もちろん、常にうまくいくとは限らない。時折リタイアを余儀なくされてしまうこともある。これは間違いなく、我々のプロセス、そしてパフォーマンスを追求する上でのあらゆる試みが失敗に終わったことを意味する」

「しかしそういう失敗が起きた場合、まずは原因が完全に解明される前に、チームは機材への負担を軽減するため、少しだけペースを落とす。これは、明らかにダメージを受けているパーツに、少しでも耐久性を持たせるためだ」

「同時にチームの別の部署は、問題の根本原因を突き止め、それを解消するための設計を行ない、検証し、十分な耐久性を備えたモノを再び投入しようとする」

「つまりまずは脆弱な部分をある程度緩和し、その後で本格的な対策に取り組み、徹底的に強化していくという最初の介入策を実施するんだ」

なお次のオーストリアGPを皮切りに、F1は5週間の間に4レースを行なうという過酷なスケジュールになっている。そんな中でメルセデスは、本格的な対策がいつ準備できるかということについては明言していない。

しかしメルセデスはカナダとモナコの2戦で、少なくとも33ポイントを失ったことになる。その間にフェラーリがひたひたと迫ってきているため、悠長に構えている余裕は当然ない。