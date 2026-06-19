メルセデス、モナコGP再審請求取り下げの理由を説明「これ以上の追求は、チームにも競技にも資するものではない」

FIAは6月18日（木）、メルセデスがF1モナコGPの結果に対する再審査請求を取り下げたと発表し、チームも19日（金）朝にその決定を認めた。

声明の中でメルセデスは、FIAおよびフォーミュラ・ワン・マネジメント（FOM）との協議を経て、この請求を追求してもチームや選手権にとって前向きな結果は得られないとの結論に達したと説明した。

メルセデスがモナコGP結果の再審査を求めたのは、ピエール・ガスリー（アルピーヌ）の3位復帰を受けたものだった。アルピーヌがモナコGPのレース直後に異議を申し立て、モナコでピットレーン速度違反により科されたガスリーへの2件のペナルティが誤りだったことを証明したためだ。

その決め手となったのは、公式計時システムを提供するFOMが、モナコで使用された計測値に誤りがあったと認めたことだった。

この事実はさらなる論争を招いた。同じ違反で4人のドライバーがペナルティを受けており、その中にはメルセデスのジョージ・ラッセルも含まれていたからだ。メルセデスにとって状況をより複雑にしたのは、ラッセルがピットストップした際に適切にペナルティを消化できず、さらにドライブスルーペナルティを科され、最終的にトップ10圏外へ転落したことである。

メルセデス代表のトト・ウルフは、結果を覆せる可能性は極めて低いと認めながらも、チームはFIAに再審を要請した。その後、ヒアリングが6月20日土曜日に予定されていると発表されたが、メルセデスはその申請を取り下げた。

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

メルセデスは金曜日朝の声明で次のように述べた。

「ジョージ・ラッセルがモナコGPで科され、実際に消化したペナルティに関する再審査請求を取り下げたことを確認する」

「ピエール・ガスリーのタイムペナルティが取り消された決定を受け、ジョージのピットレーン速度違反ペナルティがレース結果に与えた影響について、利用可能なあらゆる選択肢を検討することが重要だと考えた」

「我々はバルセロナでのレース週末中という限られた時間内に再審査請求を行なう必要があり、その権利を確保するために申請した」

Motorsport.comの調べでは、FIAおよびFOMとの協議の結果、メルセデスはラッセルのドライブスルーペナルティを取り消したり、それに対する競技上の補償を受けたりすることは不可能であり、ドライバーに実質的な利益をもたらす可能性はほとんどないとの結論に達したようだ。

メルセデスの声明では、さらに次のように説明されている。

「その後のFIAおよびF1との建設的な協議を通じて、モナコGPで生じた特異な状況を見直し、その原因となった要素に積極的に対処しようとする強い意思が示された」

「その明確な姿勢を踏まえ、再審査請求をこれ以上追求することはチームにも競技にも資するものではないと判断し、申請を取り下げた」