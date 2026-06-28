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ルクレール、フェラーリのADUOアップデートへの期待は抑えめ「革命的な変化ではない。でも正しい一歩だ」

フェラーリはF1オーストリアGPにADUOシステムに基づくアップグレードを持ち込んだが、シャルル・ルクレールは劇的なパフォーマンス向上は期待していない。

Ed Hardy Ronald Vording
公開日時:
Charles Leclerc, Ferrari

　フェラーリのシャルル・ルクレールは、ADUOシステムの下で初めて行なわれたパワーユニット（PU）のアップグレードについて、”魔法の特効薬”になるとは期待していない。

　ADUO（追加開発・アップグレード機会）は、新たな規制の下でPUが性能面で大きな差別化要因となることを防ぐために、2026年に導入されたシステムであり、使用されるエンジンの性能差に応じて追加開発を許可することで、性能差を埋めることを目的とした仕組みとなっている。

　現時点でレッドブルのエンジンが意外ながらベンチマーク的な存在となっており、メルセデスはパワーで2～4％劣っているため1回、フェラーリ、アウディ、ホンダは4％以上劣っているため2回のアップグレードが認められた。

　レッドブルがこの裁定に異議を唱えている一方で、今季のメルセデスの支配的な強さを考慮し、フェラーリとアウディは迅速に対応。フェラーリはオーストリアGPにアップグレードされたコンポーネントを投入した。

　しかし、ルクレールはアップグレードへの期待を抑え、次のように語った。

「残念ながら、魔法のような特効薬になるとは期待していない」

「アップグレード版エンジンをこのタイミングまでに準備できるよう、舞台裏では本当に膨大な作業が行なわれてきた」

「これまでのデータの推移を見れば、僕たちはADUOの対象になるだろうとある程度予想していた。だからこそ、すぐに投入できるよう、万全の準備を進めてきたんだ」

「これは革命的な変化ではないけど、正しい方向への一歩だ。そして、それはチームの姿勢をよく表している。すべてをまとめ上げ、開発の限界まで挑戦し、少しの可能性も取りこぼさないようにしているということだ」

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

　フェラーリのパワーユニット・テクニカルディレクターを務めるエンリコ・グアルティエリも、週末を前に同様の見解を示し、オーストリアGPで投入されたそアップグレードは「比較的小規模なもの」であり、今後さらに改良が加えられる予定だと述べた。第2弾となる改良版ターボは夏休み明けに投入されると見られている。

　前戦バルセロナ-カタルニアGPではルイス・ハミルトンが見事な勝利を収めたが、オーストリアGP金曜日のフリー走行ではフェラーリが前戦バルセロナでの勝利を再現するのは容易ではないことが示された。メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが両セッションでトップタイムを記録したためだ。

　方向性を見失ったことで初日はやや振るわなかったフェラーリ勢だが、予選では持ち直し、シャルル・ルクレールが2番手、ルイス・ハミルトンが3番手に食い込んだ。

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