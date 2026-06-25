逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

フェラーリのパワーユニット担当テクニカルディレクターのエンリコ・グアルティエリは、今週末のオーストリアGPにADUOを活用したアップデート版のパワーユニット（PU）を投入することを認めた。ただこのアップデート版PUは、大きな変更を施したモノではないという。

motorsport.comでは先週、フェラーリがADUO（追加開発アップグレード機会）を活かして、フェラーリが今週末のオーストリアGPにアップデート版のPUする予定だと報じた。

この新型のPUは、シリンダーヘッドの素材をスチール合金に変更することで、燃焼室内の温度をこれまでよりも高めて燃焼効率を向上させ、パワーアップを目指しているとされる。

フェラーリのグアルティエリはこれについて、オーストリアGPを前に説明した。

「F1は常に細部へのこだわりと、段階的かつ総合的な向上を重視してきた。PUの開発は通常、長期間で行なわれる。特に集中的な研究開発サイクルを伴う主要なステップでは、徹底的な検証が必要となる。そのため、シーズン中に大きなコンセプトや骨格を変更することは稀だ。それが車両への搭載や統合、そして車両の運用状況に影響を及ぼす場合はなおさらだ」

グアルティエリはそう語った。

「2026年のプロジェクト開始以来、我々はPUの性能向上に向けたあらゆる機会を最大限に活用すべく、継続的な開発アプローチと、長期的な開発プログラムを組み合わせて行なってきた。これらは並行して進められ、お互いに補完し合っている。現在、ファクトリーにいるすべてのチームは、ADUOによってもたらされる新たな機会を最大限に活用するため、精力的に取り組んでいる」

「ただ、オーストリアGPに持ち込むアップデートは比較的小規模なモノであり、ここ数週間の開発プログラムで得られた改善点をコース上で反映するための作業の成果でとなっている。これはモータースポーツの重要な原則である継続的な改善、迅速な対応、そして可能な限り早期に成果を活かすということを体現したモノだ」

先日行なわれたバルセロナ-カタルニアGPでは、ルイス・ハミルトンのドライブにより、フェラーリが今季初優勝。開幕から6連勝してきたメルセデスを切って捨て、まさに勢いに乗っている状態だ。PUにアップデートが投入されると、その勢いがさらに加速するようにも感じられる。

しかしグアルティエリは、今回のアップデートだけで大きく序列が変わるようなモノではないと、慎重な構えを見せた。

「さっきも申し上げたように、今回のアップデートは大きな変更ではない。それだけで順位が変わるようなモノではないよ」

そうグアルティエリは言う。

「しかし今回のアップデートは、チームと技術パートナーの姿勢を示すモノだ。つまり常に向上を目指し、パッケージを改善するためのあらゆる機会を最大限に活用していくということだ」

「これほど激しい選手権において、しかも現在のようなホモロゲーション（仕様凍結）や開発上の制約がある中で、たった一度のアップデートで全体像が一変することを期待するのは非現実的だ。パフォーマンスは、ハードウェアの変更だけでなく、レースごとにパッケージをいかに効率的に最適化していくかによって、段階的に向上していくのだ」

しかしグアルディエリは、今もひとつのチームが大きく先行している状況であると認識。しかしそれに追いつくという目標は達成できるはずだと自信も見せる。

「ライバルの中には、これまでのところ優れた成果を挙げているチームがあることは十分認識している。これはF1の現実であり、同時に我々にとっての明覚な目標でもある」

「簡単な道のりではないことは承知している。しかし我々は約束するよりも、事実に基づいた取り組みを優先する。とはいえ全員が団結し、懸命に努力していることは間違いなく、集中力と一貫性を持って取り組めば、目標を達成できると確信している」