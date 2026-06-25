本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

F1
オーストリアGP
逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

F1マシンドライブを「いつか実現させたい」クアルタラロ、以前立ち消えとなった計画実現に意欲

MotoGP
チェコGP
F1マシンドライブを「いつか実現させたい」クアルタラロ、以前立ち消えとなった計画実現に意欲

今のF1では、マシンが自分のスタイルに合うかどうかが重要……ハミルトンの今季の躍進を”前任”サインツJr.が分析「合わないマシンもあるものだ」

F1
バルセロナ-カタルニアGP
今のF1では、マシンが自分のスタイルに合うかどうかが重要……ハミルトンの今季の躍進を”前任”サインツJr.が分析「合わないマシンもあるものだ」

ドゥカティ、ペドロ・アコスタと2年契約を締結。マルク・マルケスと超強力コンビを結成

MotoGP
チェコGP
ドゥカティ、ペドロ・アコスタと2年契約を締結。マルク・マルケスと超強力コンビを結成

F1オーストリアGPで日本人ドライバーふたりがFP1出走へ。平川亮がハース、岩佐歩夢がレーシングブルズをドライブ

F1
オーストリアGP
F1オーストリアGPで日本人ドライバーふたりがFP1出走へ。平川亮がハース、岩佐歩夢がレーシングブルズをドライブ

ドゥカティ、バニャイヤの今季限りでのチーム離脱を発表。後任はアコスタか？

MotoGP
チェコGP
ドゥカティ、バニャイヤの今季限りでのチーム離脱を発表。後任はアコスタか？

フェルナンド・アロンソ、日産GT-Rを購入か？　モナコ市街地をドライブしている姿が目撃される

F1
オーストリアGP
フェルナンド・アロンソ、日産GT-Rを購入か？　モナコ市街地をドライブしている姿が目撃される

WRC、ラリー2車両にアップデートキット導入で最高峰クラス参戦認める。新規定の移行期間に参戦台数確保へ

WRC
WRC、ラリー2車両にアップデートキット導入で最高峰クラス参戦認める。新規定の移行期間に参戦台数確保へ
F1 オーストリアGP

逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

フェラーリのパワーユニット担当テクニカルディレクターのエンリコ・グアルティエリが、オーストリアGPで投入予定のアップデート版PUについて説明した。

田中 健一
編集:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

　フェラーリのパワーユニット担当テクニカルディレクターのエンリコ・グアルティエリは、今週末のオーストリアGPにADUOを活用したアップデート版のパワーユニット（PU）を投入することを認めた。ただこのアップデート版PUは、大きな変更を施したモノではないという。

　motorsport.comでは先週、フェラーリがADUO（追加開発アップグレード機会）を活かして、フェラーリが今週末のオーストリアGPにアップデート版のPUする予定だと報じた。

　この新型のPUは、シリンダーヘッドの素材をスチール合金に変更することで、燃焼室内の温度をこれまでよりも高めて燃焼効率を向上させ、パワーアップを目指しているとされる。

　フェラーリのグアルティエリはこれについて、オーストリアGPを前に説明した。

「F1は常に細部へのこだわりと、段階的かつ総合的な向上を重視してきた。PUの開発は通常、長期間で行なわれる。特に集中的な研究開発サイクルを伴う主要なステップでは、徹底的な検証が必要となる。そのため、シーズン中に大きなコンセプトや骨格を変更することは稀だ。それが車両への搭載や統合、そして車両の運用状況に影響を及ぼす場合はなおさらだ」

　グアルティエリはそう語った。

「2026年のプロジェクト開始以来、我々はPUの性能向上に向けたあらゆる機会を最大限に活用すべく、継続的な開発アプローチと、長期的な開発プログラムを組み合わせて行なってきた。これらは並行して進められ、お互いに補完し合っている。現在、ファクトリーにいるすべてのチームは、ADUOによってもたらされる新たな機会を最大限に活用するため、精力的に取り組んでいる」

「ただ、オーストリアGPに持ち込むアップデートは比較的小規模なモノであり、ここ数週間の開発プログラムで得られた改善点をコース上で反映するための作業の成果でとなっている。これはモータースポーツの重要な原則である継続的な改善、迅速な対応、そして可能な限り早期に成果を活かすということを体現したモノだ」

　先日行なわれたバルセロナ-カタルニアGPでは、ルイス・ハミルトンのドライブにより、フェラーリが今季初優勝。開幕から6連勝してきたメルセデスを切って捨て、まさに勢いに乗っている状態だ。PUにアップデートが投入されると、その勢いがさらに加速するようにも感じられる。

　しかしグアルティエリは、今回のアップデートだけで大きく序列が変わるようなモノではないと、慎重な構えを見せた。

「さっきも申し上げたように、今回のアップデートは大きな変更ではない。それだけで順位が変わるようなモノではないよ」

　そうグアルティエリは言う。

「しかし今回のアップデートは、チームと技術パートナーの姿勢を示すモノだ。つまり常に向上を目指し、パッケージを改善するためのあらゆる機会を最大限に活用していくということだ」

「これほど激しい選手権において、しかも現在のようなホモロゲーション（仕様凍結）や開発上の制約がある中で、たった一度のアップデートで全体像が一変することを期待するのは非現実的だ。パフォーマンスは、ハードウェアの変更だけでなく、レースごとにパッケージをいかに効率的に最適化していくかによって、段階的に向上していくのだ」

　しかしグアルディエリは、今もひとつのチームが大きく先行している状況であると認識。しかしそれに追いつくという目標は達成できるはずだと自信も見せる。

「ライバルの中には、これまでのところ優れた成果を挙げているチームがあることは十分認識している。これはF1の現実であり、同時に我々にとっての明覚な目標でもある」

「簡単な道のりではないことは承知している。しかし我々は約束するよりも、事実に基づいた取り組みを優先する。とはいえ全員が団結し、懸命に努力していることは間違いなく、集中力と一貫性を持って取り組めば、目標を達成できると確信している」

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F1マシンドライブを「いつか実現させたい」クアルタラロ、以前立ち消えとなった計画実現に意欲
More from
田中 健一

東京E-Prix、来シーズンは最終戦に大抜擢の理由。フォーミュラEドッズCEO「日本企業のパートナーがたくさん。理想的な最終戦だ」

フォーミュラE
フォーミュラE
東京E-Prix レース2
東京E-Prix、来シーズンは最終戦に大抜擢の理由。フォーミュラEドッズCEO「日本企業のパートナーがたくさん。理想的な最終戦だ」

フォーミュラEの2026-2027シーズン開催カレンダー発表。東京E-Prixが最終戦に

フォーミュラE
フォーミュラE
三亜E-Prix
フォーミュラEの2026-2027シーズン開催カレンダー発表。東京E-Prixが最終戦に

ホンダ・レーシングの渡辺社長、バルセロナでアストンマーティンと”重要な”ミーティングができたと明かす「懸命に働くことで報われると信じています」

F1
F1
オーストリアGP
ホンダ・レーシングの渡辺社長、バルセロナでアストンマーティンと”重要な”ミーティングができたと明かす「懸命に働くことで報われると信じています」
More from
フェラーリ

今のF1では、マシンが自分のスタイルに合うかどうかが重要……ハミルトンの今季の躍進を”前任”サインツJr.が分析「合わないマシンもあるものだ」

F1
F1
バルセロナ-カタルニアGP
今のF1では、マシンが自分のスタイルに合うかどうかが重要……ハミルトンの今季の躍進を”前任”サインツJr.が分析「合わないマシンもあるものだ」

ラリー事故がなければ、F1でフェラーリに乗れていた……クビサ、跳ね馬ハイパーカーに乗る理由は「心の傷」を癒すため

F1
F1
バルセロナ-カタルニアGP
ラリー事故がなければ、F1でフェラーリに乗れていた……クビサ、跳ね馬ハイパーカーに乗る理由は「心の傷」を癒すため

ハミルトンのフェラーリ加入後初勝利、実は史上4番目に遅い31戦目での達成。彼より時間のかかった3人のドライバーとは？

F1
F1
バルセロナ-カタルニアGP
ハミルトンのフェラーリ加入後初勝利、実は史上4番目に遅い31戦目での達成。彼より時間のかかった3人のドライバーとは？

最新ニュース

逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

F1
オーストリアGP
逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

F1マシンドライブを「いつか実現させたい」クアルタラロ、以前立ち消えとなった計画実現に意欲

MotoGP
チェコGP
F1マシンドライブを「いつか実現させたい」クアルタラロ、以前立ち消えとなった計画実現に意欲

今のF1では、マシンが自分のスタイルに合うかどうかが重要……ハミルトンの今季の躍進を”前任”サインツJr.が分析「合わないマシンもあるものだ」

F1
バルセロナ-カタルニアGP
今のF1では、マシンが自分のスタイルに合うかどうかが重要……ハミルトンの今季の躍進を”前任”サインツJr.が分析「合わないマシンもあるものだ」

ドゥカティ、ペドロ・アコスタと2年契約を締結。マルク・マルケスと超強力コンビを結成

MotoGP
チェコGP
ドゥカティ、ペドロ・アコスタと2年契約を締結。マルク・マルケスと超強力コンビを結成