東京E-Prix、来シーズンは最終戦に大抜擢の理由。フォーミュラEドッズCEO「日本企業のパートナーがたくさん。理想的な最終戦だ」

フォーミュラEの2026-2027シーズン開催カレンダーが発表された。全21戦。フォーミュラE史上最多・最長のシーズンとなる。

そんな新シーズンで初めて最終戦を開催するのが東京である。なぜ最終戦の舞台として東京が選ばれたのだろうか？ フォーミュラEのジェフ・ドッズCEOはこう語る。

「最終戦とした理由のひとつは、東京都とタイミングを調整したためだ」

ドッズCEOはそう語る。

「東京ビッグサイト周辺での開催となるため、年間を通じて他のイベントとの兼ね合いもある。しかも東京都には、ゼロエミッション車推進ウィーク（TOKYO GX ACTION）と合わせたいという意向を持っている」

「東京でのダブルヘッダー、しかもナイトレースでシーズンを終えるのは、素晴らしい形だと考えている。7月の東京が暑いことは承知しているが、シーズンの締めくくりとしては、非常にドラマチックだ。日産、ヤマハ、TDK、そしてタイヤサプライヤーとして加わってくれるブリヂストン……たくさんの日本企業がパートナーになっている。それを考えても、東京はシーズンを締めくくる場所としてとても素晴らしいと思う」

ただ前述の通り来シーズンから登場するGen4は、現行マシンと比べると大きくパフォーマンスアップすることになる。東京E-Prixのコースは狭く曲がりくねった部分が多いとされているが、そこでGen4を走らせても問題ないのか？ これについてドッズCEOは次のように語った。

「確かに東京の中心部ということもあり、サーキットレイアウトはかなりコンパクトだ。ただ、チームやメーカーに異なる課題を投げかけるのは良いことだと考えている。全てが同じスタイルのサーキットである必要はないからね」

「マイアミやオースティン、ジェッダ、ブランズハッチのように、コース幅が広いコースもある。モナコやザントフールトのような中間的なところもある。そして三亜（中国）や東京のように、タイトで複雑なサーキットもある。異なる課題を与えることを望んでいるんだ」

なお今季の東京E-Prixは、7月25〜26日にかけて開催。観戦チケットは一部売り切れになっているものの、絶賛発売中である。