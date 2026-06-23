フォーミュラEの2026-2027シーズン開催カレンダー発表。東京E-Prixが最終戦に

フォーミュラEは、2026-2027シーズンの開催カレンダーを発表。東京E-Prixは最終ラウンドに組み込まれることになった。

来季から大きくパフォーマンスアップを果たすマシン”GEN4”が投入される予定のフォーミュラE。その1年目となる2026-2027シーズンは、史上最多の21戦で行なわれることになった。

開幕は今年12月18日に開催されるサウジアラビアのジェッダE-Prix。そして世界各国を転戦し、来年7月24日と25日にナイトレースとしてダブルヘッダー開催される東京E-Prixで終了することになる。

マシンが速くなることで、パーマネントサーキットでのレースも増える。

まず第4戦に組み込まれたオースティンE-Prixは、F1アメリカGPの舞台であるサーキット・オブ・ジ・アメリカズで初開催。ロンドンE-Prix（第12戦、13戦）は市街地での開催が終わり、ブランズハッチでの開催となる。また今年限りでF1オランダGPの開催が終わるザントフールトも、第14戦と第15戦を開催することになった。このほかジェッダ、メキシコシティ（エルマノス・ロドリゲス・サーキット）、モナコ、上海がF1を開催するサーキットでの実施になる。まだマドリッドE-Prixもハラマ・サーキットである。

なおフォーミュラEのジェフ・ドッズCEOによれば、ハラマやブランズハッチはフルコースを使うものの、オースティンは一部ショートカットするレイアウトになるという。

フォーミュラEの2026-2027シーズンの開催カレンダーは、以下の通りとなっている。

第1戦：ジェッダE-Prix｜ジェッダ市街地サーキット｜12月8日

第2戦：ジェッダE-Prix｜ジェッダ市街地サーキット｜12月9日

第3戦：メキシコシティE-Prix｜エルマノス・ロドリゲス・サーキット｜1月16日

第4戦：オースティンE-Prix｜サーキット・オブ・ジ・アメリカズ｜2月6日

第5戦：マイアミE-Prix｜マイアミ・インターナショナル・オートドローム｜2月20日

第6戦：サンパウロE-Prix｜アンヘンビ・サンバドローム・サーキット｜3月13日

第7戦：三亜E-Prix｜ハンタンベイ・サーキット｜4月17日

第8戦：ベルリンE-Prix｜テンペルホーフ空港ストリートサーキット｜5月8日

第9戦：ベルリンE-Prix｜テンペルホーフ空港ストリートサーキット｜5月9日

第10戦：モンテカルロE-Prix｜モンテカルロ市街地コース｜5月15日

第11戦：モンテカルロE-Prix｜モンテカルロ市街地コース｜5月16日

第12戦：ロンドンE-Prix｜ブランズハッチ｜5月29日

第13戦：ロンドンE-Prix｜ブランズハッチ｜5月30日

第14戦：ザントフールトE-Prix｜ザントフールト・サーキット｜6月18日

第15戦：ザントフールトE-Prix｜ザントフールト・サーキット｜6月19日

第16戦：マドリッドE-Prix｜ハラマ・サーキット｜6月26日

第17戦：マドリッドE-Prix｜ハラマ・サーキット｜6月27日

第18戦：上海E-Prix｜上海国際サーキット｜7月10日

第19戦：上海E-Prix｜上海国際サーキット｜7月11日

第20戦：東京E-Prix｜東京市街地コース｜7月24日

第21戦：東京E-Prix｜東京市街地コース｜7月25日

なお1戦のみの開催の開催の場合は、これまでに近いフォーマットのレースになるという。しかしダブルヘッダー開催の場合は、1戦目はGEN4のパフォーマンスを最大限に見せるために、25〜30分程度の短いレースになり、エネルギーマネジメントの必要性が低い、ほぼ全開のレースになるという。そして2戦目はこれまでのフォーマットに近いフォーマットとなるようだ。つまり全く異なるフォーマットのレースを満喫することができるようになる。