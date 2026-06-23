フォーミュラEの2026-2027シーズン開催カレンダー発表。東京E-Prixが最終戦に
フォーミュラEが、GEN4マシン初年度となる2026-2027シーズンの開催カレンダーを発表した。
Gen4
写真：: FIA Formula E
フォーミュラEは、2026-2027シーズンの開催カレンダーを発表。東京E-Prixは最終ラウンドに組み込まれることになった。
来季から大きくパフォーマンスアップを果たすマシン”GEN4”が投入される予定のフォーミュラE。その1年目となる2026-2027シーズンは、史上最多の21戦で行なわれることになった。
開幕は今年12月18日に開催されるサウジアラビアのジェッダE-Prix。そして世界各国を転戦し、来年7月24日と25日にナイトレースとしてダブルヘッダー開催される東京E-Prixで終了することになる。
マシンが速くなることで、パーマネントサーキットでのレースも増える。
まず第4戦に組み込まれたオースティンE-Prixは、F1アメリカGPの舞台であるサーキット・オブ・ジ・アメリカズで初開催。ロンドンE-Prix（第12戦、13戦）は市街地での開催が終わり、ブランズハッチでの開催となる。また今年限りでF1オランダGPの開催が終わるザントフールトも、第14戦と第15戦を開催することになった。このほかジェッダ、メキシコシティ（エルマノス・ロドリゲス・サーキット）、モナコ、上海がF1を開催するサーキットでの実施になる。まだマドリッドE-Prixもハラマ・サーキットである。
なおフォーミュラEのジェフ・ドッズCEOによれば、ハラマやブランズハッチはフルコースを使うものの、オースティンは一部ショートカットするレイアウトになるという。
フォーミュラEの2026-2027シーズンの開催カレンダーは、以下の通りとなっている。
第1戦：ジェッダE-Prix｜ジェッダ市街地サーキット｜12月8日
第2戦：ジェッダE-Prix｜ジェッダ市街地サーキット｜12月9日
第3戦：メキシコシティE-Prix｜エルマノス・ロドリゲス・サーキット｜1月16日
第4戦：オースティンE-Prix｜サーキット・オブ・ジ・アメリカズ｜2月6日
第5戦：マイアミE-Prix｜マイアミ・インターナショナル・オートドローム｜2月20日
第6戦：サンパウロE-Prix｜アンヘンビ・サンバドローム・サーキット｜3月13日
第7戦：三亜E-Prix｜ハンタンベイ・サーキット｜4月17日
第8戦：ベルリンE-Prix｜テンペルホーフ空港ストリートサーキット｜5月8日
第9戦：ベルリンE-Prix｜テンペルホーフ空港ストリートサーキット｜5月9日
第10戦：モンテカルロE-Prix｜モンテカルロ市街地コース｜5月15日
第11戦：モンテカルロE-Prix｜モンテカルロ市街地コース｜5月16日
第12戦：ロンドンE-Prix｜ブランズハッチ｜5月29日
第13戦：ロンドンE-Prix｜ブランズハッチ｜5月30日
第14戦：ザントフールトE-Prix｜ザントフールト・サーキット｜6月18日
第15戦：ザントフールトE-Prix｜ザントフールト・サーキット｜6月19日
第16戦：マドリッドE-Prix｜ハラマ・サーキット｜6月26日
第17戦：マドリッドE-Prix｜ハラマ・サーキット｜6月27日
第18戦：上海E-Prix｜上海国際サーキット｜7月10日
第19戦：上海E-Prix｜上海国際サーキット｜7月11日
第20戦：東京E-Prix｜東京市街地コース｜7月24日
第21戦：東京E-Prix｜東京市街地コース｜7月25日
なお1戦のみの開催の開催の場合は、これまでに近いフォーマットのレースになるという。しかしダブルヘッダー開催の場合は、1戦目はGEN4のパフォーマンスを最大限に見せるために、25〜30分程度の短いレースになり、エネルギーマネジメントの必要性が低い、ほぼ全開のレースになるという。そして2戦目はこれまでのフォーマットに近いフォーマットとなるようだ。つまり全く異なるフォーマットのレースを満喫することができるようになる。
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