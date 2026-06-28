フェラーリ、迷走から一晩で立て直し。ルクレール「積み重ねが大きな違いになった。嬉しい驚き」

フェラーリのシャルル・ルクレールは、オーストリアGP予選で2番グリッドを獲得。金曜日の時点で迷走しているような状態だったものの、マクラーレンを追い抜いたことに非常に驚いたという。

ルクレールは、FP1でルーキーのディノ・ベガノビッチにマシンを譲った後、FP2で最近アップグレードされたSF-26のハンドリングに苦戦した。灼熱の暑さの中、レッドブルリンクの高速コーナーで4輪が滑っていたと語った。

しかし予選では、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）のクラッシュによる黄旗でアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がアタックを中断した恩恵も受け、ルクレールが2番手、ルイス・ハミルトンが3番手につけた。

重要なのは、フェラーリが土曜日にはマクラーレンを0.15秒上回り、金曜日とは競争力の構図を逆転させたことだ。

「とても不思議だ。昨日はチームにとって本当に厳しい一日だった」と、ルクレールは語った。

「チーム全体として本当に苦しんでいた。でも今日は大きく前進した。特にマクラーレンの前に出られるとは思っていなかったし、メルセデスにも近づけるとは予想していなかったので、これは嬉しい驚きだ」

「実際にはかなり多くの変更を加えた。大きな変更ではなく、あらゆる部分に少しずつ手を入れたんだ。その積み重ねが結果的に大きな違いになった」

「そして決勝に向けても、マシンは一歩前進したと思う。それでメルセデスに挑めるかと言われると、おそらく難しいだろう。でもチャンスがあるなら、必ずそれを掴みにいく」

ルクレールはモナコGP後にハミルトンと同じブレーキセッティングへ変更して以来、依然として思い切ってコーナーへ飛び込める感覚を完全には取り戻せていないだけに、驚きは大きかったようだ。

「モナコ以降、多くのことが変わり、バルセロナではより良い感触だった」と彼は説明した。

「しかし、まだ自分が目指す場所には達していない。予選では、以前のように全力で走って、マシンの挙動を正確に把握できるという自信が持てなかった。今はそういう感覚がないんだ。だからこそ、そこに集中していきたいと思っている」

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

ハミルトンもチームの巻き返しを高く評価。彼の見立てでは、1周が短いレッドブルリンクにおけるメルセデスとの差を半分ほどまで縮めることができたという。

「週末の大半で、彼らは僕たちよりコンマ6秒も速かったんだ」と、ポールシッターのジョージ・ラッセルから0.295秒差で予選を終えたハミルトンは語った。

「一晩でその差をコンマ3秒まで縮めた。でも今日もなおコンマ3秒、あるいはコンマ2秒は遅れている。だから明日彼らに挑むのは非常に厳しいだろう」

フェラーリは、バルセロナでの大規模アップデートに続き、オーストリアでは空力面のさらなる改良を投入した。それに加え、パワーユニットにアップグレードも導入し、さらにFP1では将来のレースに向けた実験として、エキゾーストウイングの有無による空力テストも実施した。

チーム代表のフレデリック・バスールは、あまりにも多くの変更要素があったため、フェラーリは金曜日に「少し方向性を見失った」と認めた一方で、サーキットの現場チームとマラネロのリモートオペレーションチームが見事に立て直したことを称賛した。

「FP1もFP2も厳しい内容だった。ルーキーを起用するFP1でもあったし、今週末用だけでなく来週末用のパーツも大量にテストしていたからだ。本当に忙しい金曜日だった」とバスールは語った。

「最終的には、おそらく少し方向性を見失っていた。でもファクトリーが素晴らしい仕事をし、現場チームも素晴らしい仕事をして立て直してくれた。そして今朝からは、おそらく少し良い状態になっていたんだ」