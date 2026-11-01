F1 メキシコシティGP

オーバーテイクはほぼ不可能？ 3番グリッドのルクレール警戒「最初の数コーナーで結果が決まるかも」

F1メキシコシティGPを3番グリッドからスタートするシャルル・ルクレールは、レースでは追い越しがほぼ不可能なのではないかと懸念している。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/01 11:03

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

フェラーリのシャルル・ルクレールは、メキシコシティGPでは追い越しはほとんどないだろうと述べ、レース順位は最初の数コーナーで決まる可能性が高いと警告した。

ルクレールは金曜日のフリー走行で2度トップとなる滑り出しを見せたが、予選では3番手に甘んじることになった。チームメイトであるルイス・ハミルトンがフェラーリでの初ポールを獲得し、メルセデスのジョージ・ラッセルとフロントロウに並ぶことになる。

ルクレールはフェラーリのレースペースに自信を持っているものの、グリップの低いコンディションでは追い越しが非常に困難になると考えている。

「ペースは良いと思う。マシンのフィーリングも良く、FP1からずっと良い感触だった。だからレースペースは確保できていると思うが、明日オーバーテイクは期待できないだろう」

予選後の記者会見で、ルクレールはそう語った。

「FP2で試してみたんだけど、オーバーテイクモードがあまり効かないからすごく難しいんだ。だから、ターン3を過ぎた後の順位がどうであれ、そこからオーバーテイクするのはすごく難しいと思う。だから、肝心な時に結果を出せなかったのは少し残念だ」

目の前でスタートするチームメイトのスリップストリームを活用できるかと問われると彼は「ああ、できる限り集中して、何ができるか見てみるよ。でも、あそこのターン1はいつもエキサイティングなので、どうなるか見てみよう」と答えた。

ルクレールは現在ドライバーズランキングで233ポイントを獲得し5番手につけているが、同2番手のラッセルとの差はわずか9ポイントとなっている。

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