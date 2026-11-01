F1 メキシコシティGP

0.009秒差でポール逃したラッセル、1周分の余分な燃料を悔やむ「わずかな違いだけど、それがなければ……」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1メキシコシティGP予選で0.009秒及ばずポールを逃した原因は、余分に燃料を積んでいたことにあると考えている。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/01 8:51

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George Russell, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1メキシコシティGP予選で2番手。ポールポジションを獲得したフェラーリのルイス・ハミルトンとは0.009秒差だった。

フェラーリ勢はQ3最後のアタックでアウトラップの次にもう1周走ってタイヤを温める”準備ラップ”を行なわなかったが、メルセデスはタイヤを適切な温度まで上げるため、準備ラップを実施する方針を維持。しかしラッセルは、その違いがポールを逃した一因になったと考えている。

予選後の記者会見で、アタックラップをどれほどスムーズにまとめられたかと尋ねられたラッセルは、次のように説明した。

「正直に言って、決して簡単ではなかった。これは今シーズンの僕を象徴しているような話だと思う。平均的なラップを走ったことがないような感覚なんだ。ひどいラップか、非常にいいラップかのどちらかで、それがかなりもどかしい」

「Q3までの週末を振り返っても、トップ3を争えると思えるラップさえ一度もなかった。ましてポールポジションなんてね。でも、最後のアタックラップは本当にうまくまとまった。なぜそうなったのか正確に知りたいけど、その答えはまだ分からない」

「ルイスやシャルル（ルクレール／フェラーリ）、マックス（フェルスタッペン／レッドブル）も見ていたけど、彼らは準備ラップをしていなかった。僕たちはタイヤを温めるために準備ラップを行なっていた。それがかなり難しい状況だった」

「僕の直感では、準備ラップなしで最初の周からアタックできると思っていた。でもチームは準備ラップを行ないたがったので、結果的に余分な1周分の燃料を積んだまま走ることになった。それによる差はほんのわずかだけど、ポールとの差よりも大きい数字だ」

「だから、当然ながら後から考えると、余分な1周分の燃料を積まず、アタック1周分だけの燃料で走っていればポールを獲れていたかもしれない、と思ってしまう。でも、この位置につけたことにはとても感謝している。ここまで苦しい時期が続いていたからね」

「マシンに乗って降りた直後にも話したけど、自分に速さがあることは分かっている。そこを疑ったことは一度もない。ただ、なぜ今シーズンは以前のように安定してそれを発揮できないのか、その理由を理解しようとしているところなんだ」

ラッセルは現在、ドライバーズランキングで2番手につけている。チームメイトでランキング首位のアンドレア・キミ・アントネッリとは123ポイント差があり、タイトル争いを次戦に持ち越すためには優勝が最低条件。一方4番グリッドのアントネッリは9位以上に入ればラッセルやハミルトンの結果に関わらずタイトル獲得を決められる。

またラッセルは同3番手のハミルトンとわずか1ポイント差。5番手のルクレールまでも9ポイント差と、ランキング2位争いは大接戦となっている。

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