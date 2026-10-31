F1 メキシコシティGP

勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選

フェラーリのルイス・ハミルトンが、F1メキシコシティGPの予選でポールポジションを獲得した。平川亮は19番手となりQ1を突破できず。フェルナンド・アロンソはトラブルに見舞われた。

田中 健一

編集: 2026/10/31 22:37

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Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPの予選が行なわれ、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）がポールポジションを獲得した。2番手はメルセデスのジョージ・ラッセル。勝たねばならないふたりがフロントロウに並んだ。F1デビューすることが決まった平川亮（ハース）は初の予選で19番手。アストンマーティンのフェルナンド・アロンソはQ1でトラブルに見舞われ、怒りを露わにした。

気温26度、路面温度47度というコンディションでF1メキシコシティGPの予選開始時刻を迎えた。まだ土曜日ながら、サーキットには大観衆が詰めかけた。

注目を集めるのはもちろんメキシコが母国であるセルジオ・ペレス。様々な応援グッズがスタンドで掲げられた。また急遽F1デビューが決まった平川にも、当然注目が集まった。

■Q1：平川Q1トップならず。アロンソ、トラブルに激怒

Q1がスタートすると、まず速さを発揮したのがアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソ。アウディ勢2台に0.6秒もの差をつけて首位に立ち、ライバル勢はなかなかこれを上回ることができない。

しかしマクラーレンのオスカー・ピアストリ、フェラーリのルイス・ハミルトンがアロンソのタイムを上回ったところで、アロンソには非情の無線が飛ぶ。

「問題だ。すぐにマシンを停めてくれ」

しかしアロンソは異変を感じていなかったようで、その指示に疑問を呈した。

「ダメージはないよ？ それでも停めるの？ ピットレーンはすぐそこだぜ」

これに対してチームはこう答えた。

「すぐ停めてくれ」

これでアロンソはターン14のコース脇にマシンを停め、セッションは赤旗中断となった。納得がいかないアロンソは怒りのゼスチャー。ステアリングをコクピット前に叩きつけるように置き、無線交信も終わらぬまま、即座にマシンを降りてしまった。

チームの発表によれば、ERS（エネルギー回生システム）に関連した水圧の問題が疑われたため、マシンを停めなければならなかったようだ。

セッション再開後には赤旗掲出前に上位のタイムを計測したハミルトンとピアストリ以外の全車がコースイン。まずピエール・ガスリー（アルピーヌ）がトップタイムを更新すると、アウディ勢やフランコ・コラピント（アルピーヌ）らもアロンソのタイムを上回った。

結局全車がタイムを計測し終えた時点でトップに立ったのはフェラーリのシャルル・ルクレール。ランド・ノリス（マクラーレン）が2番手だった。

各車がピットに戻った段階で、ハミルトンが再びコースイン。このアタックで1分17秒341を記録し、ルクレールを抜いて首位に立った。

その後各車最終アタックへ。アイザック・ハジャー（レッドブル）が2セット目の新品ソフトタイヤを投入し、2番手にジャンプアップした。

平川は3セットのタイヤを使ったがタイムは伸びず、結局19番手でQ1敗退。この他ウイリアムズのアレクサンダー・アルボン、ストップしたアロンソ、ランス・ストロール、キャデラックの2台がQ1敗退となった。

■Q2：ピアストリがまさかの敗退

予選Q2は、約半数のマシンがセッション開始と同時にコースイン。残りのマシンはピットに留まり静観した。

ノリスは中古タイヤを使ってまずアタック。セクター3でミスがあり、大きくタイムをロス。ハミルトンも同様にミスを犯し、タイムが抹消されることになった。

一方でルクレールは素晴らしいアタックを決め、1分16秒944をマークして首位に立った。これに続いたのはレーシングブルズのアービッド・リンドブラッド。メルセデス勢はこのリンドブラッドにも届かなかった。

コースインのタイミングを遅らせたフェルスタッペンは、新品タイヤで1分16秒876を記録し、ルクレールを抜いて首位に立った。

結局ミスがあったノリスとハミルトンは、満足いくラップタイムを計測できぬままピットに戻り、最終アタックにかけた。

ノリスは早めにコースインし、3番手タイムをマーク。ハミルトンも少し遅れてコースインし、トップに匹敵するタイムをマークした。

苦労したのはピアストリだ。ピアストリは最後に自己ベストタイムを計測したが、13番手でなんとQ2敗退。一方でノリスは、1分16秒728を計測して首位でQ2突破となった。マクラーレン勢で明暗がくっきりと分かれてしまった。

結局ノリス、レッドブル2台、フェラーリ2台、メルセデス2台の他、レーシングブルズの2台とガスリーがQ3進出。アウディの2台、コラピント、オリバー・ベアマン（ハース）、カルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）がここで姿を消した。

■Q3：勝たねばならないふたりがフロントロウ

予選Q3では、フェラーリのルクレールがいきなり1分16秒647を記録。チームメイトのハミルトンに0.4秒の差を築いてみせた。この2台の間にはノリスが割って入り、メルセデス勢はハミルトンにも及ばなかった。

ガスリーは素晴らしいアタックを決め、中古タイヤながらメルセデス勢の間に入る6番手。ハジャーはセクター3でミスがあり、タイムを計測できぬままピットに戻った。

最後のアタックではラッセルが速さを見せ、1分16秒623を計測して首位に浮上。しかしハミルトンが0.009秒ラッセルを上回り、首位を奪った。

アントネッリは伸びず、5番手。フェルスタッペンは好ペースでアタックしたが、セクター3でやはりミスがあり、4番手に留まった。

結局ハミルトンがポールポジション獲得。2023年のハンガリーGP以来、通算105回目のポールポジションを獲得した。2番手にはラッセル。奇しくも、勝たなければアントネッリに今季のチャンピオンを献上してしまう立場にあるふたりがフロントロウに並ぶという、出来すぎな予選結果となった。

3番手にはルクレール。4番手はフェルスタッペンとなったが、FP2でのリアム・ローソン（レーシングブルズ）との接触により1グリッド降格ペナルティを受けるため、5番手からのスタートなる。

フェルスタッペンのグリッド降格により、4番手からのスタートとなるのはアントネッリ。アントネッリは9位以上でフィニッシュすれば、他車の成績に関係なく今季のチャンピオン獲得を決めることになる。また勝者がハミルトンとラッセル以外だった場合も、アントネッリのチャンピオン獲得が決まる。

ノリスが6番手、ハジャー7番手、8番手ローソンが中団首位だったが、やはり1グリッド降格があるため、9番手からのスタートになる。予選9番手はリンドブラッド、10番手はガスリーだった。

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