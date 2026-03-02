本文へスキップ

F1 オーストラリアGP

ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる

フェラーリのシャルル・ルクレールが、2026年のF1シーズン開幕を前に、アレクサンドラ・サン・ムルーとモナコで結婚式を挙げた。

Lydia Mee
編集:
Charles Leclerc and Alexandra Saint Mleux at the World Premiere of F1 The Movie

Charles Leclerc and Alexandra Saint Mleux at the World Premiere of F1 The Movie

写真：: Getty Images

　シャルル・ルクレールは2月28日、長年交際してきたアレクサンドラ・サン・ムルーと、モナコで小さな結婚式を挙げた。サン・ムルーも結婚したことを認め、インスタグラムの名前も”アレクサンドラ・ルクレール”と変更されている。

　この日、ルクレールは淡い色のスーツ、サン・ムルーはウエディングドレス姿で、フェラーリ250テスタロッサに乗っている姿が目撃された。

 

　ふたりは2023年3月に交際の噂が浮上し、同年の7月には揃ってウィンブルドンで一緒にいる姿が目撃された。それ以降サン・ムルーはF1のパドックにも度々訪れるようになり、愛犬レオと共にファンの人気者となった。そして昨年11月、ふたりは婚約したことを明らかにした。

　そして2026年のF1シーズン開幕を1週間後に控えた2月28日、小さな結婚式を挙げ、晴れて夫婦となった。

　ルクレールはバーレーンで行なわれたプレシーズンテストで最速タイムをマークしており、フェラーリの好調さが伝えられている。

　ルクレールにとって2026年は公私共に充実した1年となるのか？　注目が集まる。

