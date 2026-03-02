ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる

シャルル・ルクレールは2月28日、長年交際してきたアレクサンドラ・サン・ムルーと、モナコで小さな結婚式を挙げた。サン・ムルーも結婚したことを認め、インスタグラムの名前も”アレクサンドラ・ルクレール”と変更されている。

この日、ルクレールは淡い色のスーツ、サン・ムルーはウエディングドレス姿で、フェラーリ250テスタロッサに乗っている姿が目撃された。

ふたりは2023年3月に交際の噂が浮上し、同年の7月には揃ってウィンブルドンで一緒にいる姿が目撃された。それ以降サン・ムルーはF1のパドックにも度々訪れるようになり、愛犬レオと共にファンの人気者となった。そして昨年11月、ふたりは婚約したことを明らかにした。

そして2026年のF1シーズン開幕を1週間後に控えた2月28日、小さな結婚式を挙げ、晴れて夫婦となった。

ルクレールはバーレーンで行なわれたプレシーズンテストで最速タイムをマークしており、フェラーリの好調さが伝えられている。

ルクレールにとって2026年は公私共に充実した1年となるのか？ 注目が集まる。