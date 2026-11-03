コラム

F1

F1史上最年少王者、キミ・アントネッリ。20歳68日の戴冠は、奇跡の始まりか

F1史上最年少王者に輝いたメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリ。

三代 やよい

公開日時: 2026/11/03 8:42

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

「緑の紙吹雪がついてるぞ」。表彰式を前にしたメキシコシティGPのクールダウンルーム。ソファに腰を下ろしたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）をからかっている。慌てて顔をこすって「取れた？」と聞く20歳に、「いや、水がいるな」。4度の世界王者はそう言うと、自ら小さなタオルを濡らしはじめた。あのマックスが、まるで弟の世話を焼く兄のように。

ところがキミはTVモニターに目をやったまま、そちらを見ようともせずに右手だけを差し出している。早く、と言わんばかりに。F1史上最年少の世界チャンピオンが生まれた直後の光景にしては、ずいぶん締まりがない。

この青年は、つい今しがたセバスチャン・ベッテルの23歳134日という記録を3年以上も縮め、20歳68日で世界の頂点に立ったばかり。イタリア人の王座は1953年のアルベルト・アスカリ以来、実に73年ぶり。自分が成し遂げた大仕事の重さを、まだ測りかねているようにも、測ろうとさえしていないようにも見えた。

タイヤに隠れてパドックへ

Andrea Kimi Antonelli inside the Mercedes AMG F1 motorhome

写真: Franco Nugnes

キミが初めてF1パドックに入った時、彼はタイヤの中にいた。2014年のホッケンハイム。父マルコのチームがポルシェ・スーパーカップに出ていた週末、7歳のキミは幼すぎてパドックに入れてもらえなかった。そこでマルコは積み上げたタイヤの中に息子を隠し、台車に載せてゴロゴロと押していったという。タイヤの穴を覗かれないように、傘で蓋をして。中へ入ると、父の友人がパスを用意してくれた。約1時間、初めてのF1パドックを見て回った記憶は、今もアントネッリ家の笑い話になっている。

ただ、父は当初、息子にレースをさせることにためらいがあったという。自らドライバーとして走り、チームも運営するマルコは、その世界の難しさを知っていた。キミは後に、父は自分が傷つかないよう守りたかったのだろうと振り返っている。それでも走りたいと望んだのは、自分の方だった。

初めてカートに乗ったのは5歳。父が買ってくれたカートで、フォルリのミニバイク用コースへ行った。最初の1周で夢中になった。8歳で競技デビューすると、その年のうちにEasykartのタイトルを獲得している。やがてメルセデスの目に留まり、父とクルマに乗っているときにトト・ウルフから育成入りの電話を受けた。彼らは11歳の自分に賭けてくれたんだと、キミは今も語っている。



それでも、F1はまだ、グリッドの向こう側から眺める世界だった。

「あなたが一番だ、勝てる」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Junior Programme

写真: Mercedes-Benz

2018年のイタリアGP。モンツァのグリッドには、12歳になったばかりのキミがいた。グリッドキッズとして担当することになったのは、ルイス・ハミルトン。国歌が終わり、マシンへ戻ろうとするハミルトンを呼び止めて、キミはこう励ましたという。

「あなたが一番だ、勝てる」

この日のモンツァで、それはかなりの少数意見だったはずだ。フェラーリは地元で予選のフロントロウを独占し、ポールを獲ったキミ・ライコネンはモンツァ史上最速のラップを叩き出していた。ティフォシが待ちわびていたのは2010年以来のフェラーリ母国優勝で、ハミルトンは3番グリッド。よりによって相手は、もうひとりのキミである。

ところがレースは1周目から荒れた。ハミルトンはタイトルを争うセバスチャン・ベッテルと接触。スピンしたのはベッテルのほうで、2番手に上がったハミルトンを、今度はチームが後押しする。ピットストップを遅らせたバルテリ・ボッタスがライコネンの前に立ちはだかり、タイヤの新しいハミルトンを射程圏に送り込んだ。そして45周目、1コーナーでついにライコネンを仕留める。終わってみれば8.705秒差。少年とハイタッチを交わしたその日、ハミルトンは本当に勝ってしまった。モンツァ5勝目で、ミハエル・シューマッハーの最多記録に並ぶ勝利でもあった。スタンドを埋めた赤い観衆には気の毒だけれど、12歳の見立ては正しかったわけだ。

カート時代のハイライトは2020年の欧州OK選手権だ。ポイントで後れを取って迎えた最終大会は、ヒートも決勝も全部勝つしかない状況。本人の記憶によれば、決勝では約25周にわたって0.5秒後ろに相手がぴたりとつけていた。これをしのいで初の欧州王者になったとき、喜びと同じくらい、肩の荷が下りた感覚が残ったという。同じ年の世界選手権で脚を骨折しながら、翌年も王座を守っている。

カートで速かった子が、フォーミュラでも速いとは限らない。そんな疑問符は本人の中にもあったそうだが、答えは数字が出してくれた。2022年はイタリアF4で13勝、ドイツのADAC F4で9勝して両方を制した。2023年はフォーミュラ・リージョナルの中東と欧州を獲り、雨のザントフォールトで8番手から優勝して欧州王座を決めた日には、現地に父がいて、一緒に喜べたのが特別だったと話している。

2024年には、FIA F3を飛び越えてF2へ進んだ。ここでは、勝つまでに時間がかかった。初優勝は7月、雨のシルバーストンでのスプリントレース。2週間後にはハンガロリンクのフィーチャーレースも制したが、年間順位は6位だった。

当時メルセデスの育成を率いていたグウェン・ラグルーは、キミの適応の速さを評価する一方で、彼が自分の限界を知り、失敗から学べる環境を必要としていると考えていた。その失敗を、世界中が見ている前で引き受ける日も、すぐにやって来た。

10分で終わった初めてのF1公式練習

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, walks away from his damaged car after a crash in FP1

写真: Zak Mauger / Motorsport Images

舞台は再びモンツァへ戻る。

2024年8月30日、金曜日。18歳になったばかりの青年は、世間がまだ知らない秘密を抱えていた。夏休みの前、トトらとのオンライン通話で、F1ドライバーになることをすでに告げられていたのだ。つまり、来季ハミルトンの席に座るのは自分だということを。発表はこの週末だと誰もが噂するなか、ラッセルのマシンを借りて、母国の観客の前で初めてのF1公式練習に臨んだ。

走り出す前、ハミルトンが歩み寄ってきた。6年前、12歳の少年に呼び止められた王者は、今度は自分のほうからキミにハイタッチをして、楽しんでこいと声をかけた。

コースに出るや、タイムシートの一番上に彼の名前が載った。ところが次のアタックで、パラボリカの進入でコントロールを失ったマシンは、グラベルを滑ってタイヤバリアへ。走り始めてわずか約10分。無線からは、謝る声が聞こえてきた。普通なら頭を抱える場面だろう。ところがトトは直後に、この事故は決定に影響しないと言い切り、翌日にはハミルトンの後任として彼を発表してみせた。18歳になったばかりの若者が大クラッシュした翌日に。

映画『F1』のプレミアよりも、高校へ

2025年のデビュー戦は4位。日本で最年少のラップリーダーになり、カナダでは初めて表彰台に上がった。普通の18歳ならここで浮かれるところだが、彼が向かったのは現役ドライバーがドレスアップして一堂に会した映画『F1』のニューヨーク・プレミアではなく、卒業試験の待つイタリアの高校だった。

遠征の合間に学校から教材を送ってもらい、ときには空港から直接教室へ駆け込むこともあったそうだ。謙虚な子で、クラスメートもみんな応援している、と教師は生徒としてのキミを評している。



しかし夏にかけて、歯車が狂いだす。中盤9戦で入賞はわずか2度。自分の将来が怖くなったと本人も認めていて、降格の噂まで流れた。ベルギーGPの前には、フェラーリのドライバーになっていたハミルトンが、メルセデスまで励ましに来ている。年間7位、チームメートのジョージ・ラッセルには169点差をつけられた。昇格が早すぎたのではないか。いくらなんでも若すぎる。トトは「賭け」に負けたのでは。様々な風評が囁かれる。あの時点で「いや、彼は来年チャンピオンになる」と言い切れた人間が、何人いただろうか。

19番手から、頂点へ

写真: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

2026年の開幕戦を制したのも、大本命と目されたラッセルだった。風向きが変わったのは第2戦の中国で、初ポールポジションからの初優勝。鈴鹿でも勝利して最年少の選手権リーダーになり、モナコまで5連勝。その後リタイアや無得点もあって25点差まで詰められたが、ベルギーで立て直し、9月のモンツァを迎えた。



パワーユニット交換のペナルティでグリッドは19番手。ラッセルにとってはポイント差を詰める絶好の週末のはずだった。ところがキミは前を行くライバルを次々と抜いて、最後はそのラッセルを残り3周で仕留めてしまう。イタリア人の母国優勝は1966年のルドビコ・スカルフィオッティ以来。ハミルトンに声をかけたあの場所で、初めての公式練習を10分で終わらせたあの場所で、今度は自分の腕で19番手から頂点まで駆け上がった。サーキットに忍びこむための台車は、もう要らない。

涙でフェラーリが2台に見えた

写真: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

今年のメキシコに入った彼は熱を出していた。木曜のメディア対応を欠席し、予選後には、緊張と疲労を抱えていたことも認めている。それでも決勝では、赤旗後のリスタートに続く周でシャルル・ルクレールを抜き、3位に上がった。最終盤には涙で前がよく見えず、前を行くフェラーリが2台に見えたと、後に語っている。

マシンを降りたキミは、ヘルメットを脱ぐことも待たずにチームの輪へ飛び込んでいった。スタッフたちがそれを受け止め、抱き寄せる。耳まで赤くして笑っているメカニックがいる。泣いていたのかもしれない。トトも顔をくしゃくしゃにして彼を抱きしめた。

2番グリッドからのスタートで順位を落としたラッセルは6位でレースを終えると、新王者をいち早く祝福したひとりでありながら、義務付けられたメディア対応には出席せず、サーキットを離れた。このためメルセデスには5000ユーロの罰金が科された。深く落ち込んだ彼の状態を考慮し、取材対応をさせなかったのはチームの判断だった。開幕時の本命にとって、それがどれほどの一日だったかは想像するしかない。

表彰台には、優勝したフェルスタッペンと、0.799秒差で2位につけたハミルトンが並んだ。会場にイタリア・オペラ『トゥーランドット』のアリア「誰も寝てはならぬ」が流れる。祖父がいつも聴いていた曲なのだと、キミは後の会見で涙をこらえながら明かした。

シャンパンセレモニーの後、ハミルトンがフェルスタッペンに声をかけた。すると、ポディウムから最後に降りてきたキミをふたりはあっという間に高々と持ち上げた。合わせて11度の世界王者の肩の上に、かつて台車で運ばれた少年が乗っている。この写真は額に入れて、自宅の壁に飾るのだそうだ。

タオルを濡らしてくれたマックスも、肩を貸してくれたルイスも、来年の1コーナーでは1センチだって譲ってはくれないだろう。そしてキミもまた、譲ってもらおうなどとは思っていないはずだ。

ふたりがキミを弟のように扱ってくれるのは、今年までだろう。

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