F1 メキシコシティGP

エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める

エステバン・オコンは、ハースF1チームとの間で議論があったことが、メキシコシティGPを欠場することに繋がったと認めつつも、暴力行為があったことについては否定した。

Filip Cleeren

編集: 2026/10/31 23:46

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

エステバン・オコンが、自身のSNSに声明を発表。F1メキシコシティGPへの出走を取りやめることになった経緯を説明した。

ハースF1チームは、F1メキシコシティGPのフリー走行3回目を前に、オコンがマシンから降り、リザーブドライバーの平川亮が今週末のレースに参加することを発表した。

オコンがメキシコシティGPへの出走を取り止めた理由については、様々な憶測があった。中には、口論から発展して小松礼雄代表と暴力を伴う衝突があったと報じるフランスメディアもあった。

オコンはSNSを発信し、暴力行為があったことについては否定した。

「ハースF1チームの決定により、今週末のメキシコシティGPへの参加が見送られることになった。これを受け、この状況を取り巻く一部のメディア報道や憶測について、正式にコメントしておきたいと思う」

オコンは自身のSNSにそう綴った。

「昨夜、意見の相違から関係者との間で議論が生じた。そういうことがあったことは認める。しかしその相違を解決するために、身体的な暴力行為があったという報道や主張を、僕は断固として否定する」

「僕はあらゆる形の暴力を強く非難し、意見の相違には常にプロフェッショナリズム、経緯、そしてお互いの理解をもって扱われるべきだと確信している」

「この件が処理される間は、憶測は避けていただきたいと思う」

なお現時点では、オコンが来週末のサンパウロGPで復帰するのか、さらには今シーズン最終戦までドライブを続けるのか、まだ明らかにされていない。ただオコンは、来季のシートに関してはラファエル・カマラに奪われる形で失うことが決定済み。残りのF1シートの数は少なくなっており、F1に参戦し続けるのは難しい状況になっている。

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