F1 アメリカGP

F1メカ解説｜フェラーリが投入したアップデート、その効果は0.1秒未満？ 本拠地から遠い遠いアメリカに持ち込んだ理由

ルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールは、フェラーリがF1アメリカGPに投入したアップデートに対して控えめな評価をしている。しかしその目的は、ラップタイムの短縮だけにとどまらない。

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/24 3:55

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Ferrari sidepod detail

写真：: Stuart Codling

フェラーリはF1アメリカGPに、大規模なアップデートを投入した。しかしふたりのドライバーは、その効果それほど大きくはないと語る。

今週末のアメリカGPに持ち込まれたフェラーリSF-26には、大規模なアップデートが投入された。

サイドポンツーンは、開口部とアンダーカットに小さな変更が加えられた。これはフロアボードの変更と連動したものであり、フェラーリの説明によれば、車両の後部へ流れる気流のエネルギーを高め、ディフューザーの性能向上を目的としているという。

ディフューザー自体も改良されており、気流の拡散率を高めるために、ディフューザー全体の容積を変更すると共に、内部のフロアフェンスにも微調整が加えられた。

フロアの前端には5枚のフロアフェンス（フィンガーと呼ばれることもある）が取り付けられており、これによりフロア下を通過する気流を制御し、乱流の発生を最小限に抑える。これにより、ディフューザーの効率的な機能を確保しようとしている。なお5枚のフィンガーのうち最も外側の1枚は、前端が車体中心方向に向かって延長され、他の4枚の上部を覆うようになっている。これによって水平方向の気流を調整し、その質を向上させている。

Ferrari floor detail

Photo by: Stuart Codling

しかしルイス・ハミルトンは、これらのアップデートの効果は0.1秒以内であると、控えめな評価。チームメイトのシャルル・ルクレールも同様の評価を下している。

「大きなアップグレードじゃないよ。色々と噂を耳にしているけど、おそらく世間で言われているほど大きなモノではない」

そうルクレールは言う。

「これは正しい方向への小さな一歩であることは言うまでもない。もちろん、それが目標だ。後は実際にマシンに装着して数周走り、期待通りの進歩があったかどうかを確認する必要がある」

「しかし他のチームも大幅なアップデートを導入していると聞いているので、それらと比較して、どうなるかを見極める必要がある。大きな変化は期待していないが、少しでも前進して、レースに勝つ手助けになればいいと思っている」

■なぜ効果の小さなアップデートを投入したのか？

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

フェラーリのドライバーたちのアップデートに対する評価が正しいのであれば、なぜファクトリーから遠いアメリカに、わざわざ新パーツを輸送したのかということが疑問になる。しかしこのパッケージには、表面的な数字以上の意味がある。

車両後部への気流を活性化することができれば、マシンはより安定して高いダウンフォースを発生させることができる。ラップタイム自体に大きな変化はないかもしれないが、風の変化による空力性能の変動を抑えることができるはずだ。ブレーキングやコーナリング中の挙動も、リヤの空力性能を制御できれば、より安定した基盤が構築できる。

安定性の向上は重要だが、これらの開発は2027年に向けた出発点にもなり得る。来季は装着できるフロアフィンガーの数は5枚から3枚に削減されるが、今回のアップデートが成功すれば、大いに効果があるかもしれない。

これらはいずれも推測ではあるが、チームがアップデートを投入する際には、ラップタイムを大きく向上させるか、あるいは将来に向けた基盤とするか、そのどちらかだ。特に本拠地から遠いアメリカに新パーツを持ち込んだということは、小さなラップタイム向上だけのためとは思えない。

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