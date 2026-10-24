F1 アメリカGP
F1メカ解説｜フェラーリが投入したアップデート、その効果は0.1秒未満？ 本拠地から遠い遠いアメリカに持ち込んだ理由
ルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールは、フェラーリがF1アメリカGPに投入したアップデートに対して控えめな評価をしている。しかしその目的は、ラップタイムの短縮だけにとどまらない。
Jake Boxall-Legge Filip Cleeren
公開日時: 2026/10/24 3:55
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Ferrari sidepod detail
写真：: Stuart Codling
フェラーリはF1アメリカGPに、大規模なアップデートを投入した。しかしふたりのドライバーは、その効果それほど大きくはないと語る。
今週末のアメリカGPに持ち込まれたフェラーリSF-26には、大規模なアップデートが投入された。
サイドポンツーンは、開口部とアンダーカットに小さな変更が加えられた。これはフロアボードの変更と連動したものであり、フェラーリの説明によれば、車両の後部へ流れる気流のエネルギーを高め、ディフューザーの性能向上を目的としているという。
ディフューザー自体も改良されており、気流の拡散率を高めるために、ディフューザー全体の容積を変更すると共に、内部のフロアフェンスにも微調整が加えられた。
フロアの前端には5枚のフロアフェンス（フィンガーと呼ばれることもある）が取り付けられており、これによりフロア下を通過する気流を制御し、乱流の発生を最小限に抑える。これにより、ディフューザーの効率的な機能を確保しようとしている。なお5枚のフィンガーのうち最も外側の1枚は、前端が車体中心方向に向かって延長され、他の4枚の上部を覆うようになっている。これによって水平方向の気流を調整し、その質を向上させている。
Ferrari floor detail
Photo by: Stuart Codling
しかしルイス・ハミルトンは、これらのアップデートの効果は0.1秒以内であると、控えめな評価。チームメイトのシャルル・ルクレールも同様の評価を下している。
「大きなアップグレードじゃないよ。色々と噂を耳にしているけど、おそらく世間で言われているほど大きなモノではない」
そうルクレールは言う。
「これは正しい方向への小さな一歩であることは言うまでもない。もちろん、それが目標だ。後は実際にマシンに装着して数周走り、期待通りの進歩があったかどうかを確認する必要がある」
「しかし他のチームも大幅なアップデートを導入していると聞いているので、それらと比較して、どうなるかを見極める必要がある。大きな変化は期待していないが、少しでも前進して、レースに勝つ手助けになればいいと思っている」
■なぜ効果の小さなアップデートを投入したのか？
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Clive Mason / Getty Images
フェラーリのドライバーたちのアップデートに対する評価が正しいのであれば、なぜファクトリーから遠いアメリカに、わざわざ新パーツを輸送したのかということが疑問になる。しかしこのパッケージには、表面的な数字以上の意味がある。
車両後部への気流を活性化することができれば、マシンはより安定して高いダウンフォースを発生させることができる。ラップタイム自体に大きな変化はないかもしれないが、風の変化による空力性能の変動を抑えることができるはずだ。ブレーキングやコーナリング中の挙動も、リヤの空力性能を制御できれば、より安定した基盤が構築できる。
安定性の向上は重要だが、これらの開発は2027年に向けた出発点にもなり得る。来季は装着できるフロアフィンガーの数は5枚から3枚に削減されるが、今回のアップデートが成功すれば、大いに効果があるかもしれない。
これらはいずれも推測ではあるが、チームがアップデートを投入する際には、ラップタイムを大きく向上させるか、あるいは将来に向けた基盤とするか、そのどちらかだ。特に本拠地から遠いアメリカに新パーツを持ち込んだということは、小さなラップタイム向上だけのためとは思えない。
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