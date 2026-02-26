本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果
F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

サッシャ＆中野信治のゴールデンコンビが、FODのF1中継で実況・解説を務めることになった。

田中 健一
公開日時:
サッシャ氏と中野信治氏

サッシャ氏と中野信治氏

写真：: Fuji TV

　フジテレビが、FODでのF1中継の解説に元F1ドライバーの中野信治を起用することを発表。サッシャ＆中野のコンビが、復活することになった。また毎週水曜日には新番組『F1 R.A.W.』を配信することも、併せて発表した。

　今年から日本国内のF1放送／配信権を独占することになったフジテレビ。オンライン配信サービスFODには、F1視聴用の新しいプラン『FOD F1プラン」が用意され、F1TVとの連携なども行なうことができるようになった。このFOD F1プランは、2月26日から加入申込の受付が開始された。

　そのFODのF1中継で解説を務めるひとりが、中野信治氏になることが発表された。今年のFODでのF1中継は全戦サッシャ氏が務めることになっているため、サッシャ＆中野信治のゴールデンコンビが、今年も継続されることになったわけだ。

　中野氏は、開幕戦をはじめとした多くのレースに、解説としてレギュラー出演することになるという。またサッシャ氏はフジテレビのF1ナビゲーターに就任することも発表されている。

　このサッシャ、中野のふたりがレギュラー出演するF1新番組『F1 R.A.W.』の制作も決定。この番組は「実況と実体験が交差する新たな分析番組」になる予定だという。フジテレビはこの新番組について、「コンマ1秒の世界で交差する戦略、データ、そしてドライバーの意志を多角的に読み解きます。Realtime（リアルタイム）／Analytical（分析）／Witness（目撃体験）の3つの視点から、レースの表層ではなくその”核心”に迫ります」と説明している。

サッシャ氏と中野信治氏

サッシャ氏と中野信治氏

写真: Motorsport.com Japan

　この『F1 R.A.W.』は3月4日（水）に初回がスタート。以後毎週水曜日21時から配信されるという。また数日遅れで、フジテレビNEXTでも放送される予定だ。

　なおFODプレミアムもしくはFOD F1プランに加入していると、電子書籍配信サービスを使うことができるが、今年の3月16日（月）〜31日（火）にかけては、F1日本GPの開催に併せて、モータースポーツ専門誌『F速（旧F1速報）』の過去10年分合計214冊が読み放題になるという。通常この『F速』は、FOD上では個別販売であるから、超お得な期間限定サービスということになる。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」
More from
田中 健一

日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始

フォーミュラE
フォーミュラE
Tokyo ePrix I
日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始

平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

スーパーGT
スーパーGT
平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

テスト最速フェラーリ、しかしあくまで慎重……ルクレール「他のチームは実力を隠している」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
テスト最速フェラーリ、しかしあくまで慎重……ルクレール「他のチームは実力を隠している」

最新ニュース

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果