サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

フジテレビが、FODでのF1中継の解説に元F1ドライバーの中野信治を起用することを発表。サッシャ＆中野のコンビが、復活することになった。また毎週水曜日には新番組『F1 R.A.W.』を配信することも、併せて発表した。

今年から日本国内のF1放送／配信権を独占することになったフジテレビ。オンライン配信サービスFODには、F1視聴用の新しいプラン『FOD F1プラン」が用意され、F1TVとの連携なども行なうことができるようになった。このFOD F1プランは、2月26日から加入申込の受付が開始された。

そのFODのF1中継で解説を務めるひとりが、中野信治氏になることが発表された。今年のFODでのF1中継は全戦サッシャ氏が務めることになっているため、サッシャ＆中野信治のゴールデンコンビが、今年も継続されることになったわけだ。

中野氏は、開幕戦をはじめとした多くのレースに、解説としてレギュラー出演することになるという。またサッシャ氏はフジテレビのF1ナビゲーターに就任することも発表されている。

このサッシャ、中野のふたりがレギュラー出演するF1新番組『F1 R.A.W.』の制作も決定。この番組は「実況と実体験が交差する新たな分析番組」になる予定だという。フジテレビはこの新番組について、「コンマ1秒の世界で交差する戦略、データ、そしてドライバーの意志を多角的に読み解きます。Realtime（リアルタイム）／Analytical（分析）／Witness（目撃体験）の3つの視点から、レースの表層ではなくその”核心”に迫ります」と説明している。

サッシャ氏と中野信治氏 写真: Motorsport.com Japan

この『F1 R.A.W.』は3月4日（水）に初回がスタート。以後毎週水曜日21時から配信されるという。また数日遅れで、フジテレビNEXTでも放送される予定だ。

なおFODプレミアムもしくはFOD F1プランに加入していると、電子書籍配信サービスを使うことができるが、今年の3月16日（月）〜31日（火）にかけては、F1日本GPの開催に併せて、モータースポーツ専門誌『F速（旧F1速報）』の過去10年分合計214冊が読み放題になるという。通常この『F速』は、FOD上では個別販売であるから、超お得な期間限定サービスということになる。