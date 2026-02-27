本文へスキップ

F1

ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

マリオ・イゾラが、今年の夏にピレリを退社することが決まった。

田中 健一
公開日時:
Mario Isola, Pirelli F1 Director with Pirelli 2026 F1 tyres

Mario Isola, Pirelli F1 Director with Pirelli 2026 F1 tyres

写真：: Pirelli

　ピレリのモータースポーツ部門責任者を務めてきたマリオ・イゾラが、今年の7月1日にピレリを退社することになった。後任はダリオ・マラフスキとなる。

　ピレリは欧州時間の2月26日にプレスリリースを発表。イゾラが今年の7月1日に退社することを明らかにした。

　これを受け、円滑に業務を引き継ぐため、3月1日時点でマラフスキ氏がイゾラの後任としてモータースポーツ部門責任者に就任。ただイゾラはすぐに業務から離れるわけではなく、退社する7月1日まで、必要な支援を行なうという。

　イゾラがピレリを辞める理由は「新しい専門的なチャレンジを追求するため」と発表されており、モータースポーツ業界の別の場所で、今後彼の姿を見かけることもあるかもしれない。

　ピレリはイゾラの退任に際し、「献身的かつ多大な情熱をもってモータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれたことに感謝の意を表します」と声明を出している。

　後任となるマラフスキは、2008年にピレリ入社。F1の研究開発部門で豊富な経験を持ち、近年ではピレリの市販車用タイヤの開発を率いてきた人物だという。また今後はサステナビリティ／ニューモビリティ／モータースポーツ担当執行副社長のジョバンニ・トロンチェッティ・プロヴェーラ直属のモータースポーツ事業責任者として活動していくことになるという。

