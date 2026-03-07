パートナーのホンダと、AMR26の開発を進めている……アストンマーティンのニューウェイ代表「非常に忙しい1日になった」
F1オーストラリアGPの2日目、アストンマーティンはフェルナンド・アロンソがしっかりと周回をこなした。AMR26を開発していく上で、貴重なデータが取れたようだ。
Adrian Newey, Aston Martin Racing
写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images
アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイは、F1オーストラリアGPの予選を終え、フェルナンド・アロンソが予選Q2進出まであと一歩まで迫る17番手となったものの、まだやるべきことがたくさんあると語った。
プレシーズンテストの際から異常振動に悩まされ、満足に走ることすらままらななかったアストンマーティン・ホンダ。しかしオーストラリアGPの2日目には、フェルナンド・アロンソがトラブルフリーで走行。予選落ちの心配すらあったが、最終的には最下位から抜け出し、17番手というタイムを記録した。
もちろん、まだまだ満足いくパフォーマンスからはほど遠いものの、走行を重ねられたことにより、初日に比べれば間違いなく向上している。
「メルボルンでは、テクニカルパートナーであるホンダと協力し、AMR26の開発を進めている。そのため、非常に忙しい1日になった」
ニューウェイ代表はそう語った。
「フェルナンドは最後のプラクティスで、貴重な周回数をこなしてくれた。そして予選に向け、貴重なデータと情報を提供してくれた」
「フェルナンドは予選17番手となり、Q2進出を僅かに逃した。今後、多くのハードワークが待ち受けているのは明らかだ」
向上の兆しを見せたアロンソの一方、チームメイトのランス・ストロールは一切走ることなく、この2日目を終えた。
「ランスは不運にも、プラクティス中に内燃機関（エンジン）のトラブルでガレージに留まらざるを得なかった。この問題を解決した後、マシンを修復して予選に参加する十分な時間がなかったのだ」
アロンソが予選で力走……上位はまだ遠いものの、確実に進歩するアストンマーティン。ホンダ折原エンジニア「バッテリー周辺の振動は軽減」
アロンソ、開幕戦から”いつリタイアすべきか”を明かす「できるだけ多くの周回はしたいけど、リスクは冒せない」
アストンマーティン・ホンダ問題山積みにアロンソは「精神的に厳しいだろう」……ニューウェイ代表が理解を示す
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
