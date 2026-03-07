フェルスタッペン、オーストラリアGP予選でクラッシュ。レントゲン検査受けるも骨折なし「僕の人生でも特に奇妙なスピンだった」

F1オーストラリアGPの予選Q1で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンはターン1で不可解なスピンを喫し、そのままウォールにクラッシュした。マシンから降りたフェルスタッペンはメディカルセンターに行き、レントゲンによる検査を受けたが、骨折などはないことが確認されたようだ。

フェルスタッペンは予選Q1の最初のアタックラップに入ったところ、ターン1のブレーキングゾーンで突如コントロールを失ってスピン。マシンは高速でグラベルトラップを飛び越え、ウォールにクラッシュした。

フェルスタッペンは自力でマシンから降りたが、グローブを外して両手を振るような仕草が見られた。どうやら、クラッシュによって手に怪我を負ったのではないかと、心配していたようだ。

そのためフェルスタッペンは、メディカルセンターでレントゲンによる検査を受けた。その結果、骨折していないことは確認できたという。

「大丈夫だ。手が大丈夫かどうか、レントゲンを撮って確認しなければいけなかったが、骨折はなかった」

そうフェルスタッペンは語ったが、なぜああいうクラッシュが起きたのかは、その時点では分かっていないとも語った。

「ブレーキペダルを踏んだ時に、リヤが完全にロックしたんだ。F1マシンでは、とても奇妙なことだ」

「人生において、ああいう経験をしたことはないね」

今季のマシンは、パワーユニットで扱う電気エネルギーの量が増えたため、ブレーキング時にいかに多くの電気エネルギーを回生するかが非常に重要になっている。今回のフェルスタッペンのスピンは、回生量を増やした時特有の不具合のようにも見える。

それについて尋ねられたフェルスタッペンは、以前から語ってきたような新レギュレーションへの猛批判は避けつつも、次のように語った。

「まあわからないよね」

そうフェルスタッペンは言う。

「このスポーツとして、全体的に見直すべき点がたくさんあると思う。ああ……何て言えばいいかな」

なおフェルスタッペンは予選Q1ノータイム。しかしアストンマーティンのランス・ストロールとウイリアムズのカルロス・サインツJr.がコースインすることすらできなかったため、フェルスタッペンは20番グリッドからスタートすることになる予定だ。