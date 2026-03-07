本文へスキップ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1 オーストラリアGP

フェルスタッペン、オーストラリアGP予選でクラッシュ。レントゲン検査受けるも骨折なし「僕の人生でも特に奇妙なスピンだった」

F1オーストラリアGPの予選Q1でクラッシュを喫したレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、メディカルセンターでレントゲン検査を受けたが、骨折など大きな怪我はなかったようだ。

Benjamin Vinel Stuart Codling
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Max Verstappen, Red Bull Racing crash

写真：: Paul Crock / AFP via Getty Images

　F1オーストラリアGPの予選Q1で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンはターン1で不可解なスピンを喫し、そのままウォールにクラッシュした。マシンから降りたフェルスタッペンはメディカルセンターに行き、レントゲンによる検査を受けたが、骨折などはないことが確認されたようだ。

　フェルスタッペンは予選Q1の最初のアタックラップに入ったところ、ターン1のブレーキングゾーンで突如コントロールを失ってスピン。マシンは高速でグラベルトラップを飛び越え、ウォールにクラッシュした。

　フェルスタッペンは自力でマシンから降りたが、グローブを外して両手を振るような仕草が見られた。どうやら、クラッシュによって手に怪我を負ったのではないかと、心配していたようだ。

　そのためフェルスタッペンは、メディカルセンターでレントゲンによる検査を受けた。その結果、骨折していないことは確認できたという。

「大丈夫だ。手が大丈夫かどうか、レントゲンを撮って確認しなければいけなかったが、骨折はなかった」

　そうフェルスタッペンは語ったが、なぜああいうクラッシュが起きたのかは、その時点では分かっていないとも語った。

「ブレーキペダルを踏んだ時に、リヤが完全にロックしたんだ。F1マシンでは、とても奇妙なことだ」

「人生において、ああいう経験をしたことはないね」

　今季のマシンは、パワーユニットで扱う電気エネルギーの量が増えたため、ブレーキング時にいかに多くの電気エネルギーを回生するかが非常に重要になっている。今回のフェルスタッペンのスピンは、回生量を増やした時特有の不具合のようにも見える。

　それについて尋ねられたフェルスタッペンは、以前から語ってきたような新レギュレーションへの猛批判は避けつつも、次のように語った。

「まあわからないよね」

　そうフェルスタッペンは言う。

「このスポーツとして、全体的に見直すべき点がたくさんあると思う。ああ……何て言えばいいかな」

　なおフェルスタッペンは予選Q1ノータイム。しかしアストンマーティンのランス・ストロールとウイリアムズのカルロス・サインツJr.がコースインすることすらできなかったため、フェルスタッペンは20番グリッドからスタートすることになる予定だ。

