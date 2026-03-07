アントネッリを”冷却ファン”装着状態でコースに送り出したメルセデスに、137万円の罰金「クラッシュしたマシンを修復するのに忙しかった」
F1オーストラリアGPの予選で冷却ファンを装着したままアントネッリをコースに送り出したとして、メルセデスには7500ユーロの罰金が科されることになった。
Car of Andrea Kimi Antonelli, Mercedes after his crash
写真：: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
F1オーストラリアGPのスチュワードは、アンドレア・キミ・アントネッリのマシンを冷却ファンが取り付けられたままコースに送り出したメルセデスに対し、7500ユーロ（約137万円）の罰金を科すことを決めた。
F1オーストラリアGPの予選で、チームメイトのジョージ・ラッセルに次ぐ2番グリッドを獲得したアントネッリ。しかし彼にとっては、慌ただしい予選だった。
予選Q3では、車体の右側に冷却用のファンが取り付けられたままコースイン。それが走行中に脱落し、後方を走ってきたランド・ノリス（マクラーレン）が踏みつけて、バラバラに破壊してしまった。破片が散乱してしまったことで、セッションは赤旗中断。ノリスのフロントウイングには軽微ではあるもののダメージが及んだ。
この件については「安全ではない状態で、マシンをコースに送り出した」として、FIAのスチュワードはチームを呼び出しで聞き取り調査を行なった。オンボードカメラの映像は無線交信などもチェックされたという。その結果、前述の通りメルセデスには7500ユーロの罰金が課されることになった。
調査によれば、冷却用のファンは右側のみ取り付けられた状態のままコースインしてしまったという。そして最初のパーツがターン1通過中に脱落。ふたつ目のパーツがターン2の立ち上がりでマシンから脱落し、ノリスが踏んでしまったようだ。
メルセデスの説明によれば、これはアントネッリのFP3でのクラッシュが起因したことであるという。
アントネッリはFP3で、ターン2で挙動を乱してウォールに大クラッシュ。マシンに大ダメージが生じた。
これを修復するため、メルセデスのメカニックたちは、実に短い時間でマシンを作り直さなければならなかった。幸いにもその作業は完了し、アントネッリは予選に出走することができたが、その修復作業のためにチーム内部の作業分担を通常とは変更しなければいけなかったという。
通常、ファンの取付と取り外しは、別のスタッフが担当するという。しかし今回は、取り外す役割のスタッフがマシン修復に伴う別の作業に忙殺されていたため、ファンが取り外されることなくコースインしてしまうことになったようだ。
実際チームもアントネッリも、レースコントロールがこの出来事に気づくまで、ファンがマシンに装着されたままであることに気付いていなかったという。
理由はあれど、実際に安全ではない状態でマシンをコースに送り出し、赤旗中断の原因ともなったため、メルセデスには7500ユーロという巨額の罰金が科された。しかしアントネッリには、グリッド降格などのペナルティは免れたため、メルセデスはフロントロウを独占した状態で決勝レースを迎えることができる。
記事をシェアもしくは保存
今年のF1タイトル争い、ラッセル本命視に09年王者バトン同意「だがメンタルの戦いになる」と警告も
メルセデス、ライバル圧倒予選ワンツーにウルフ代表ご満悦「厄介だったグラウンドエフェクトが消えとても嬉しい」
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる
最新ニュース
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。