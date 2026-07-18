F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！　アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める

F1ベルギーGPのフリー走行3回目は、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がトップタイムを記録した。タイムは1分45秒990であった。

ほとんどのマシンが2セット目のタイヤで最速タイムをマークする中、アントネッリのこのタイムは1セット目のアタックで記録したもの……2回目のアタック中にミスがあったのだ。もし2回目のアタックをまとめあげられていたらどれほどのモノだったのか、大いに気になるところだ。

2番手にはマクラーレンのランド・ノリス、3番手はレッドブルのマックス・フェルスタッペンというトップ3だった。

4番手ジョージ・ラッセル（メルセデス）は、チームメイトのアントネッリから遅れを取っているのが気がかり。フェラーリのルイス・ハミルトンが5番手だった。

そのハミルトンは、セッション最終盤にターン14でクラッシュ。リヤウイングと右リヤサスペンションを壊してしまった。初日FP2のピエール・ガスリー（アルピーヌ）とまったく同じ場所、シチュエーションでのクラッシュであった。

ベスト・オブ・ザ・レストは、このセッションではアウディのふたりで、ニコ・ヒュルケンベルグが8番手、ガブリエル・ボルトレトが9番手につけた。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と、定位置であった。しかし初日5秒以上あったトップとの差は4秒程度に縮まった。