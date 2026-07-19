アストンマーティンはベルギーGP予選最下位。ホンダ折原エンジニア「エネルギーマネジメントはレースごとに改善できている」
ホンダF1の折原エンジニアが、F1ベルギーGP後にコメントを発表。厳しい結果は想定内だとしたが、レース後の改善も実感していると語った。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、厳しい結果に終わったF1ベルギーGPの予選は、「ある程度予想通りだった」と語った。
アストンマーティン・ホンダはスパ・フランコルシャンを舞台にしたF1ベルギーGPで初日から苦戦。トップから5秒以上遅れるラップタイムしか記録できなかった。
2日目にはその差が4秒まで縮まったものの、2台が21番手、22番手のポジションになるのは変わらず。ひとつ前のキャデラックとの差は2秒と大きかった。
今季ここまで厳しい戦いを強いられ続けてきたアストンマーティン・ホンダ。そんな中でも、特に苦しんだのがこのベルギーGPであった。
「このサーキットがパワーユニットにとって非常に厳しいことは事前から認識していたため、予選結果についてもある程度は予想どおりでした」
折原エンジニアはそう予選後にコメントを寄せた。
「そのような中でも、アストンマーティンと連携しながら、エネルギーマネジメントの運用面ではレースごとに改善を積み重ねられており、その点は前向きな材料だと考えています」
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