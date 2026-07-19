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アストンマーティンはベルギーGP予選最下位。ホンダ折原エンジニア「エネルギーマネジメントはレースごとに改善できている」

ホンダF1の折原エンジニアが、F1ベルギーGP後にコメントを発表。厳しい結果は想定内だとしたが、レース後の改善も実感していると語った。

田中 健一
公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

　ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、厳しい結果に終わったF1ベルギーGPの予選は、「ある程度予想通りだった」と語った。

　アストンマーティン・ホンダはスパ・フランコルシャンを舞台にしたF1ベルギーGPで初日から苦戦。トップから5秒以上遅れるラップタイムしか記録できなかった。

　2日目にはその差が4秒まで縮まったものの、2台が21番手、22番手のポジションになるのは変わらず。ひとつ前のキャデラックとの差は2秒と大きかった。

　今季ここまで厳しい戦いを強いられ続けてきたアストンマーティン・ホンダ。そんな中でも、特に苦しんだのがこのベルギーGPであった。

「このサーキットがパワーユニットにとって非常に厳しいことは事前から認識していたため、予選結果についてもある程度は予想どおりでした」

　折原エンジニアはそう予選後にコメントを寄せた。

「そのような中でも、アストンマーティンと連携しながら、エネルギーマネジメントの運用面ではレースごとに改善を積み重ねられており、その点は前向きな材料だと考えています」

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