【F1分析】ベルギーGPで久々勝利のアントネッリ、そのレースペースには余裕あり？

F1ベルギーGPは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが優勝。今季6勝目を挙げた。タイトル争い最大のライバルであるチームメイトのジョージ・ラッセルが1周目にリタイアしたことで、その差は50ポイントまで拡大。非常に大きな差になった。

ただそのリタイアがなかったとしても、今回のアントネッリはまさに完勝と言っても良い状況であった。

アントネッリはレース前半首位をキープしたものの、フェラーリ勢がVSC（バーチャル・セーフティカー）中にピットストップしたことで一時シャルル・ルクレールに首位を明け渡した。だが、その後アントネッリはジリジリと差を詰めてオーバーテイクを完了。その後は大きく引き離すことはなかったものの、トップチェッカーを受けた。

アントネッリはレース後、「厳しい戦いの末の勝利で、決して簡単ではなかった」と語った。しかしレースペースを見ると、後方を見て、ペースをコントロールしているように見える部分がいくつかあるのが分かる。

アントネッリはポールポジションからスタートし、オー・ルージュの手前で一旦マックス・フェルスタッペン（レッドブル）に抜かれたものの、ケメルストレートでオーバーテイクし返すと、その後はピットストップまでの間首位をキープし続けた。

当初2番手はルクレールだったものの、フェルスタッペンがこれをオーバーテイクした。ただいずれも、アントネッリに近づくことはできなかった。

この時のレースペースを見ると、あることに気づく。

F1ベルギーGP決勝レースペース推移 写真: Motorsport.com Japan

こちらのグラフは、F1ベルギーGPの決勝レース中の上位勢のレースペース推移を折れ線で示したものだ。

黄緑色の実線が、アントネッリのレースペースを示したものだ。特に最初のスティントを見ると、アントネッリのペースは小刻みに上下しているのが分かる。一方で2番手のフェルスタッペン（青の実線）は、非常に安定していながらも、徐々にペースが低下している。ルクレール（赤の実線）は乱高下と言えそうだ。

ここから読み取れるのは、アントネッリは後方を見てペースをコントロールしていたということではないだろうか？ その証拠に、フェルスタッペンやルクレールとは異なり、スティント最終盤にペースが上がっている。

後半スティントも、前半に比べれば大雑把になってはしまうものの、似たような傾向が見える。

アントネッリは多少ペースが上下しつつも、基本的にはずっと安定したペース……1分49秒台後半でまとめている。これはVSCのタイミングに見舞われて先頭に立ったルクレールを追いかける時にも、そしてルクレールを抜いた後も変わらない（グラフ赤丸）。

逆にルクレールは、1分49秒台中盤で走りはじめるとペースが徐々に低下、1分50秒台中盤まで落としている。

つまりアントネッリが追い上げたから首位が入れ替わったのではなく、ルクレールが落ちてきたから順位が入れ替わった……と言った方が近いだろう。

アントネッリに抜かれた後、ルクレールは徐々にペースを取り戻したものの、首位を奪い返すまでの勢いはなかった。ルクレールは最後まで勝てると信じていたようだが、このペース推移を見れば、それは簡単にはいかなかっただろうと思われる。

第2戦中国GPを皮切りに5連勝した後、勝利に見放されてきたアントネッリ。しかし今回のレースペースを見ると、メルセデスのマシンの安定性は非常に優れているのは間違いない。

ただ次のハンガリーGPの舞台であるハンガロリンクは、ベルギーGPの舞台となったスパ・フランコルシャンとは特性が全く異なるため、同じパフォーマンスを発揮できるだろうか？