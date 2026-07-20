レッドブルのアイザック・ハジャー、21番グリッドから6位入賞。好戦略も大成功！「チームみんなの努力の賜物だ！」

レッドブルのアイザック・ハジャーは、F1ベルギーGPを21番グリッドからスタートしながら、6位でフィニッシュした。ハジャーはペースが良かったこと、そして素晴らしい戦略を採ったことについて、チームに感謝を述べた。

ハジャーはF1ベルギーGPの予選では、Q3まで進出。そのQ3では、チームメイトのマックス・フェルスタッペンにスリップストリームを供給する、いわば”サポート役”に徹し、自身はタイムを計測せず、10番手に終わった。というのも、ハジャーはパワーユニット交換によるペナルティにより、グリッド降格となることが決まっていたからだ。

ハジャーは結局、シーズン5基目のエンジン、5基目のターボチャージャー、5基目のエキゾーストセットを投入したことで、合計30グリッド降格のペナルティを受けたのだった。

そのためハジャーは、21番グリッドからハードタイヤを履いてレースをスタート。1周目にジョージ・ラッセル（メルセデス）がコースオフしたことで出されたセーフティカー中にすぐピットインしてミディアムタイヤに履き替えると、その翌周には再びピットストップして2セット目のハードタイヤに交換。その後は安定したペースで走り、20周目にバーチャル・セーフティカーが出た際にはまたもピットストップし、スタート時に履いたハードタイヤに戻した。

つまりハジャーは、2種類以上のタイヤを使わなければいけないという義務を消化しながらも、実質的にはデグラデーション（性能劣化）の少ないハードタイヤ2セットでレースを戦うというライバルに比べて有利な展開に持ち込んだわけだ。

その好戦略、そしてハジャーのドライビングにより、6位フィニッシュという好結果を手にした。

「今日のレースの展開にはとても満足している。スパにやってきた時から明確な計画があったから、レースで最大限の結果を出すために全力を尽くすことができ、まさにその通りの結果を出すことができた」

ハジャーはレース後にそう語った。

「21番グリッドから6位に上がるのは簡単ではなかった。でも戦略は完璧だったし、マシンのペースも好調だった。チーム一丸となっての努力の賜物だ」

「セーフティカーが出動した時には、後々の選択肢を広げるために早めにピットインした。これが完璧に功を奏した。この判断を下したチームに感謝したい」

レース終盤には、ハジャーと同じようにPU交換によるペナルティを受け、13番グリッドから追い上げてきたランド・ノリス（マクラーレン）のプレッシャーに晒されることになったが、ハジャーはこれを抑え、チェッカーを受けた。

「集団を抜けていくのはいつも楽しいけど、特に今回のペースでは、ランド（ノリス／マクラーレン）が迫ってきた後も、差を保つことができた」

「目標はポイント圏内に戻ることだったけど、それに加えてさらなるポイントを手にできたから、満足いく午後になったね」

ハジャーはこれで、今季これまでに60ポイントを獲得。フェルスタッペンには31ポイントの差をつけられているものの、ドライバーズランキング8番手につけている。