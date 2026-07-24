F1ハンガリーFP2速報｜フェラーリ好調、ハミルトンが首位。アストンマーティンのアロンソは19番手

F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行2回目が行なわれ、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップとなった。

フェラーリはシャルル・ルクレールも0.148秒差の2番手につけ、良い形でグランプリ初日を終えた。3番手はマクラーレンのランド・ノリスだったが、ルクレールに0.499秒差となっている。

大規模アップグレードを投入したアストンマーティンは、FP1でのトラブルから修復が間に合わないとして、ランス・ストロールは全く走れず。フェルナンド・アロンソは、首位から2.990秒差の19番手に沈んだ。