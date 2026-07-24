F1ハンガリーFP2速報｜フェラーリ好調、ハミルトンが首位。アストンマーティンのアロンソは19番手

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F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行2回目は、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。

編集:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

　F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行2回目が行なわれ、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップとなった。

　フェラーリはシャルル・ルクレールも0.148秒差の2番手につけ、良い形でグランプリ初日を終えた。3番手はマクラーレンのランド・ノリスだったが、ルクレールに0.499秒差となっている。

　大規模アップグレードを投入したアストンマーティンは、FP1でのトラブルから修復が間に合わないとして、ランス・ストロールは全く走れず。フェルナンド・アロンソは、首位から2.990秒差の19番手に沈んだ。

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フリー走行2回目

全スタッツ
 
順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度
1 United Kingdom ルイス ハミルトン フェラーリ 44 Ferrari Ferrari 26

1'18.729

   S 200.327
2 Monaco シャルル ルクレール フェラーリ 16 Ferrari Ferrari 30

+0.148

1'18.877

 0.148 S 199.951
3 United Kingdom ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 30

+0.499

1'19.228

 0.351 S 199.065
フルリザルトを見る
 

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