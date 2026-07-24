F1ハンガリーFP2速報｜フェラーリ好調、ハミルトンが首位。アストンマーティンのアロンソは19番手
F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行2回目は、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images
F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行2回目が行なわれ、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップとなった。
フェラーリはシャルル・ルクレールも0.148秒差の2番手につけ、良い形でグランプリ初日を終えた。3番手はマクラーレンのランド・ノリスだったが、ルクレールに0.499秒差となっている。
大規模アップグレードを投入したアストンマーティンは、FP1でのトラブルから修復が間に合わないとして、ランス・ストロールは全く走れず。フェルナンド・アロンソは、首位から2.990秒差の19番手に沈んだ。
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フリー走行2回目
|順位
|ドライバー
|#
|シャシー
|エンジン
|Laps
|タイム
|前車との差
|タイヤ
|平均速度
|1
|ルイス ハミルトン フェラーリ
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
1'18.729
|S
|200.327
|2
|シャルル ルクレール フェラーリ
|16
|Ferrari
|Ferrari
|30
|
+0.148
1'18.877
|0.148
|S
|199.951
|3
|ランド ノリス マクラーレン
|1
|McLaren
|Mercedes
|30
|
+0.499
1'19.228
|0.351
|S
|199.065
|フルリザルトを見る
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