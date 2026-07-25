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F1ハンガリーFP3速報｜ノリスがハミルトン抑えてトップ。アストンマーティンのアロンソ17番手

F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行3回目は、マクラーレンのランド・ノリスが最速となった。

編集:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行3回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップとなった。

　ノリスはセッション終盤の予選シミュレーションで1分17秒939をマーク。フェラーリのルイス・ハミルトンを0.117秒差で上回った。3番手はポイントリーダーのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）だった。

　今回大規模アップグレードを持ち込んだアストンマーティンは、セッション終盤のアタックでフェルナンド・アロンソが一時11番手に。最終的にはアロンソ17番手、ランス・ストロール18番手でセッションを終えたが、ハースやウイリアムズ勢とのタイム差は縮まっており、確かな改善の兆しを見せた。

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フリー走行3回目

全スタッツ
 
順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度
1 United Kingdom ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 20

1'17.939

   S 202.358
2 United Kingdom ルイス ハミルトン フェラーリ 44 Ferrari Ferrari 22

+0.117

1'18.056

 0.117 S 202.054
3 Italy アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes 16

+0.129

1'18.068

 0.012 S 202.023
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