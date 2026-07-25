F1ハンガリーFP3速報｜ノリスがハミルトン抑えてトップ。アストンマーティンのアロンソ17番手
F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行3回目は、マクラーレンのランド・ノリスが最速となった。
Lando Norris, McLaren
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行3回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップとなった。
ノリスはセッション終盤の予選シミュレーションで1分17秒939をマーク。フェラーリのルイス・ハミルトンを0.117秒差で上回った。3番手はポイントリーダーのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）だった。
今回大規模アップグレードを持ち込んだアストンマーティンは、セッション終盤のアタックでフェルナンド・アロンソが一時11番手に。最終的にはアロンソ17番手、ランス・ストロール18番手でセッションを終えたが、ハースやウイリアムズ勢とのタイム差は縮まっており、確かな改善の兆しを見せた。
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フリー走行3回目
|順位
|ドライバー
|#
|シャシー
|エンジン
|Laps
|タイム
|前車との差
|タイヤ
|平均速度
|1
|ランド ノリス マクラーレン
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
1'17.939
|S
|202.358
|2
|ルイス ハミルトン フェラーリ
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.117
1'18.056
|0.117
|S
|202.054
|3
|アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.129
1'18.068
|0.012
|S
|202.023
|フルリザルトを見る
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