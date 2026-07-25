F1ハンガリーFP3速報｜ノリスがハミルトン抑えてトップ。アストンマーティンのアロンソ17番手

F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行3回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップとなった。

ノリスはセッション終盤の予選シミュレーションで1分17秒939をマーク。フェラーリのルイス・ハミルトンを0.117秒差で上回った。3番手はポイントリーダーのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）だった。

今回大規模アップグレードを持ち込んだアストンマーティンは、セッション終盤のアタックでフェルナンド・アロンソが一時11番手に。最終的にはアロンソ17番手、ランス・ストロール18番手でセッションを終えたが、ハースやウイリアムズ勢とのタイム差は縮まっており、確かな改善の兆しを見せた。