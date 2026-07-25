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F1ハンガリーGP予選速報｜ノリスが今季初ポールポジション獲得。アロンソ今季初のQ1突破16番手

F1第11戦ハンガリーGPの予選で最速だったのは、マクラーレンのランド・ノリスだった。

公開日時:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　F1ハンガリーGPの予選が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスが今季初ポールポジションを獲得した。

　今季は開幕から、メルセデスが土曜予選のポールポジションを譲ってこなかったが、今回はフェラーリ勢とディフェンディングチャンピオンのノリスが激しいポール争いを演じた。

　ラストアタックでハミルトンを逆転し、0.012秒上回ったノリスが今季初ポール。2番手ハミルトン、3番手シャルル・ルクレールというトップ3だった。

　アストンマーティンは、ランス・ストロールが20番手でQ1敗退した一方、フェルナンド・アロンソが今季初めてのQ1突破。最終的に16番手となった。

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