F1ハンガリーGP決勝速報｜ノリスが今季初優勝！　フェルスタッペンが粘りの2位

F1第11戦ハンガリーGPの決勝レースが行なわれ、ランド・ノリス（マクラーレン）が優勝した。

ポールシッターはマクラーレンのノリスだったが、1周目のターン2で膨らんでしまい、チームメイトのオスカー・ピアストリが首位に浮上。マクラーレンはワンツー体制でレースを優位に進めた。

ノリスは中々ピアストリを抜けずにいたが、先にピットストップしたピアストリが周回遅れのマシンと軽く接触しタイムロスしたのを見てピットインし、逆転。これが勝利の決め手となった。

2番手を走行していたピアストリがギヤボックストラブルでストップし、バーチャルセーフティカー（VSC）が出されたことで、ラスト10周は各車の戦略が異なる白熱の展開に。

ソフトタイヤで長い距離を走り、VSCの際にステイアウトしたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が粘りの走りで2位。VSCでピットストップして新しいソフトタイヤを履いたルイス・ハミルトン（フェラーリ）を抑えきったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が3位を獲得した。

アストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが14位、ランス・ストロールが13位でフィニッシュ。ポイント獲得はならなかったが、キャデラック勢だけでなくウイリアムズ勢やハース勢を上回る位置でのフィニッシュとなった。