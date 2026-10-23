F1 アメリカGP

アップデート投入のフェラーリ、ルクレールが最速。アストンマーティン・ホンダが12番手＆13番手｜F1アメリカGPフリー走行1回目

大規模なアップデートを持ち込んだフェラーリ勢。ルクレールがアメリカGPのFP1でトップタイムをマークした。フェルスタッペンが僅差の2番手となった。

田中 健一

編集: 2026/10/23 18:48

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images

F1アメリカGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。3連勝を狙うマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が2番手に続いた。

サーキット・オブ・ジ・アメリカズを舞台に開幕したアメリカGP。気温26度、路面温度38度というコンディションでフリー走行1回目が始まった。アップデートを投入したマシンも複数あり、最初は空力計測用の装置を装着してコースインするマシンも多くいた。

なおキャデラックのセルジオ・ペレスのマシンには、コルトン・ハータが乗り込んだ。

セッション序盤は、各車がハードもしくはミディアムのタイヤを履いた。

まず速さを見せたのはフェラーリ勢で、ルイス・ハミルトンが1分37秒235を記録すると、チームメイトのシャルル・ルクレールが1分36秒761を記録してこれを上回った。その後ハミルトンも自身のタイムを更新したが、ルクレールには僅かに及ばず。フェラーリは今回のグランプリに、フロアやサイドポンツーン、そしてディフューザーなど、大規模なアップデートパッケージを投入している。

その後方にはマクラーレン、レッドブルが続いたが、マクラーレンとてフェラーリから0.7秒も引き離されていた。

メルセデス勢はその後ペースを上げ、4番手アンドレア・キミ・アントネッリ、5番手ジョージ・ラッセルとなった。メルセデス勢は前回のシンガポールで2台のマシンを新旧の空力パッケージに分けたが、今回のアメリカGPでは2台とも新仕様のパッケージを選んだ。

セッションが折り返しを迎えると、各車ソフトタイヤに交換。ルクレールは1分36秒052までタイムを上げ、2番手には0.084秒差で2連勝中のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が上がってきた。

フェルスタッペンは1周クールダウンラップを入れて再びアタック。1分35秒860で首位に浮上したように見えたが、これはターン19でのトラックリミット違反により抹消された。

各車ソフトタイヤを入れても、アストンマーティン・ホンダ勢はミディアムタイヤでの走行を継続。残り15分というところでようやくソフトタイヤを入れると、フェルナンド・アロンソが12番手、ランス・ストロールが13番手となった。

セッション終盤は各車連続走行。タイムシートの更新はあまりなかった。

結局フェラーリのシャルル・ルクレールが1分36秒052で首位。2番手にはフェルスタッペンが続いた。ただ繰り返すが、このフェルスタッペンの2番手はトラックリミット違反によって最速タイムが抹消された結果だという点に注意しておく必要がある。

3番手にはランド・ノリス（マクラーレン）、4番手にはラッセルが続いた。優勝すれば今回のグランプリでチャンピオン獲得を決める可能性があるアントネッリは5番手。ハミルトンが6番手、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）が7番手だった。

アウディのガブリエル・ボルトレトが8番手に入り中団勢首位。レーシングブルズ勢が9番手＆10番手となった。レーシングブルズ勢も、今回大規模なアップデートを投入している。

11番手オリバー・ベアマン（ハース）を挟んで、アストンマーティン勢は結局12番手アロンソ、13番手ストロールとまずまずの位置。アロンソが木曜日に語っていたように、今週末は期待が持てるのだろうか？

レッドブルのアイザック・ハジャーはうまくアタックをまとめられなかったか、14番手に沈んだ。

ウイリアムズ勢は唯一ソフトタイヤを使わず。チームによれば、セッション序盤は空力のデータ収集に徹したようだ。なおウイリアムズは今回のグランプリに空力のアップデートを持ち込んでいない。

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