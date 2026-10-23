F1 アメリカGP

F1アメリカGP FP1速報｜フェラーリのルクレールが最速発進。連勝中フェルスタッペンは”トラリミ”も2番手。アストンマーティンは中団

フェラーリのシャルル・ルクレールが、F1アメリカGP最初のセッションのトップタイムをマークした。

田中 健一

編集: 2026/10/23 18:31

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

F1アメリカGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールが1分36秒052を記録した。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、一時1分35秒台を記録したものの、トラックリミット違反によりタイム抹消。結局2番手に終わった。以下3番手にはマクラーレンのランド・ノリス、4番手にはメルセデスのジョージ・ラッセルが続いた。

今回のレースで勝てばチャンピオン獲得の可能性があるアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は5番手だった。

中団グループ最速は8番手につけたアウディのガブリエル・ボルトレト。アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが12番手、ランス・ストロールが13番手につけた。

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