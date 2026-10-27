F1 アメリカGP

F1分析｜1ストップが正解だったアメリカGP決勝。大きかったアントネッリの”スタートダッシュ大成功”

F1アメリカGP決勝レースの各ドライバーのレースペースを分析する。

田中 健一

編集: 2026/10/27 3:32

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Logan Riely / Getty Images

F1アメリカGPの決勝レースでは、1ストップ作戦を採ったメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが勝利を収めた。これで今季9勝目。史上最年少チャンピオン獲得決定まで、あと2ポイントと迫った。

一方で2ストップ戦略を選んだフェラーリとレッドブルは、メルセデスに屈した。決勝レース中のペース推移を見てみると、1ストップの方が明らかに優れていたことがわかる。

こうなったのも、アントネッリがポールポジションを獲得し、スタートで首位のポジションをキープしただけなく、スタートダッシュを決めていきなり大きなリード（実に2.3秒！）を築いたことが重要だった。

F1アメリカGP決勝レースペース推移：トップグループ

写真: Motorsport.com Japan

こちらのグラフは、F1アメリカGP決勝中の、上位勢のレースペース推移を折れ線で示したものである。

まずスタート直後を見ていただきたい。各車のグラフが右肩下がりになっているのがわかる。これはタイヤの性能劣化（デグラデーション）により、ペースが下落していったことを示している（グラフ赤丸の部分）。

そんな中2番手を走っていたマックス・フェルスタッペン（レッドブル／青の実線）は、13周を走り切ったところでピットイン。フェラーリ勢2台もルイス・ハミルトン（赤の点線）が14周、シャルル・ルクレール（赤の実線）が15周を走り切ったところでピットインしている。

これら3台はいずれもソフトタイヤでスタートしたマシン。一方で首位を行くアントネッリはミディアムタイヤをスタートに選んだ。ゴムが柔らかいソフトタイヤの方が、当然のことながらデグラデーションの度合いは大きく、ミディアムを履くアントネッリよりも早くピットインを選択するのは当然と言える。

しかし結果的にはこのタイミングでのピットインは、明らかに時期尚早だった。

フェルスタッペンとフェラーリ勢がピットに向かうと、アントネッリのペースが上昇。もちろんプレッシャーがなくなったこと、ライバルの2ストップに警戒したことでペースを上げたという側面もあるが、タイヤのパフォーマンスが”復活”したという面もあるように思われる。

少し後方を走っていたレッドブルのもう1台、アイザック・ハジャー（青の点線）も、ソフトタイヤでスタート。しかしチームメイトとは大きく戦略を分け、25周目までこのソフトタイヤで走り切る戦略を採った。

実はハジャーも、フェルスタッペンらがピットに入ったあたりからペースが向上……しかもアントネッリと遜色ないペースで走るようになった（グラフ青丸の部分）。つまりソフトタイヤのパフォーマンスはまだ残っていたということになろう。

アメリカGPフリー走行2回目のソフトタイヤでのロングランペース

写真: Motorsport.com Japan

この傾向は、実はFP2のフロングランでも見えていたし、中団グループの各車も同じようなペース推移であった。つまり走り出しからしばらくはペースが落ちていくが、次第にその落ち幅が減り、ペースが安定する傾向にあったわけだ。

FP2でその傾向を見せていたのが、実はフェルスタッペンとルクレールであり、2チームは当然そのことを把握していたはずで、ソフトタイヤでもっと長く走りたかった。

しかしフェルスタッペンとしては、先行するアントネッリに勝つためには、異なる戦略を採るぞと揺さぶりをかけるしかなかったという側面もあっただろう。もしアントネッリがピットストップを終えた後にセーフティカーが出るなどしていれば、順位が逆転した可能性もあるのだから。

そういう意味では2ストップを選択したことは、失敗とは言い切れない。

ただひとつ疑問なのは、レッドブルがハードタイヤを使わなかったことだ。FP2では、前述の通りしばらくすると安定するフェイズがやってきたとしても、ソフトタイヤにデグラデーションがあったのは事実だ。ミディアムタイヤも実は似たような傾向であった。

しかしハードタイヤは、そのデグラデーションの度合いが緩やかであった。しかもそのパフォーマンスは、ミディアムともそれほど差はなかったように見える。決勝レースで長い第2スティントをハードタイヤで走り切る1ストップを採ったマクラーレンのランド・ノリス（最初のグラフのオレンジ色の実戦）を見ても、それは明らかであった。まあ、さすがに最後の数周はペースが一気に落ちたが。

レッドブルの視点から見れば、もし第2スティントでミディアム、最終スティントでハードと繋いでいれば、フェルスタッペンがルクレールに攻略されるようなことはなかったように思われる。

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