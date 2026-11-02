F1 メキシコシティGP
アントネッリ、憧れのセナ由来のカーナンバー『12』を来季以降も使用へ「特別な数字なんだ」と明かす
2026年のF1チャンピオンに輝いたアンドレア・キミ・アントネッリは、来季以降も自身のパーソナルナンバー12を使い続ける予定だ。
田中 健一 Ronald Vording
編集: 2026/11/02 8:33
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
F1メキシコシティGPで3位フィニッシュを果たしたアンドレア・キミ・アントネッリが、2026年のF1ワールドチャンピオンに輝いた。チャンピオンとなったことで、アントネッリは来季カーナンバー「1」を使うこともできるが、引き続き「12」を使い続けると明言した。
アントネッリは2025年にF1デビュー。この時自身のパーソナルナンバーに12を選んだ。
この12という数字は、アントネッリにとっては意義深い数字である。カート時代を含め、そのキャリアの多くのシーズンでこの12を使ってきたのだ。
F1直下のFIA F2に参戦していた時には、カーナンバーはチームごとに割り当てられていたため「4」だったが、その前年のフォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパも、イタリアやドイツのF4も、カーナンバーは12であった。
アントネッリは2021年のイタリアF4から4輪レースをスタート。そこからこれまでの間フル参戦したシーズンは、各カテゴリー含めて6つあり、そのうち4つでチャンピオンを獲得。その全てで12番をつけていた。12をつけてチャンピオンを獲得できなかったのは、昨年のF1だけである。もうひとつチャンピオンを逃したF2の時のカーナンバーは、前述の通り4であった。
メキシコシティGPの決勝レース後の記者会見で、来季のカーナンバーはどうするのかと尋ねると、アントネッリはmotorsport.comに対してこう語った。
「12のままにしようと思っている。12は僕にとってとても特別な数字だし、地に足をつけて、謙虚でいられるための方法でもあるんだ」
アントネッリはそう語った。
「12番を使い続けることで、新たなスタート地点に立ち、全てを積み重ねて、さらに向上していけると感じている」
「それに、僕はとても迷信深いんだ。1番は僕にとって良い数字ではなく、これまで1番をつけた時にはいつも最悪な結果になっていた。だから12番を使い続ける理由がもうひとつ増えた」
「だから12番のままにするよ」
アントネッリはこの12を選んだ理由について、「憧れの存在に由来している」と語っていたことがある。その憧れの存在とは、アイルトン・セナのことである。
セナも初めてタイトルを獲得した1988年には、12をつけていた。奇しくもアントネッリは、カーナンバー12でチャンピオンに輝いたセナ以来の存在ということになった。
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