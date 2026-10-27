F1 メキシコシティGP

標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」

ホンダF1の折原伸太郎エンジニアが、F1メキシコシティGPに向けた意気込みを語った。

田中 健一

編集: 2026/10/27 10:31

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、F1メキシコシティGPで重要なのは、標高が高く空気が薄いサーキットで、いかに通常に近いエンジンパフォーマンスを発揮できるかが重要だと語った。

メキシコシティGPの舞台であるエルマノス・ロドリゲス・サーキットは、標高約2200mという高地に存在。故に空気が薄い。そのことは、レーシングカーを走らせる上で大いに重要になる。空気抵抗が少なくなるのはメリットだが、その分ダウンフォースを生み出しにくく、冷却もしにくい。そしてエンジンにとっては冷却が大変になるのはもちろん、燃焼に使う空気を取り込むのが難しくなる。

「メキシコシティは標高約2,200mに位置しており、F1カレンダーの中でも最も標高の高いサーキットでのレースとなります。そのため、パワーユニットにとっても非常に厳しい環境です」

折原エンジニアはそう語った。

「高地では空気密度が低下するため、平地と同等の吸気量を確保するには、ターボチャージャーをよりハードに稼働させる必要があります。したがって、メキシコではターボをどれだけ効率的に動かし、海抜0ｍに近い条件でエンジンを稼働させられるかがカギとなります」

ただ今年は、そのターボも昨年までとは条件が異なる。昨年まではMGU-Hがあったため電気の力でターボを強制的に回すことができたが、今年はそれができない。

「今年はMGU-Hによるアシストがないため、ターボチャージャーの役割はこれまで以上に重要です」

「今シーズンの新レギュレーション下では、実際にサーキットを走行するまで状況を完全に把握することが困難です。フリー走行を通じて、メキシコ特有のコンディションに適応していくことが最優先事項となります」

「日本のHRC Sakuraと連携して進めてきた準備を活かし、今週末に臨みます」

前戦アメリカGPでは、フェルナンド・アロンソがダメージを負ったマシンで激走したアストンマーティン・ホンダ。メキシコではどんな走りを見せるだろうか？

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