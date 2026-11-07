F1 サンパウロGP

F1分析｜王者アントネッリがアタックラップでもロングランでも他を圧倒。対抗馬はマクラーレンか？｜F1サンパウロGP FP2ロングラン分析

F1サンパウロGPのフリー走行2回目で各車が行なったロングランを見ると、メルセデスのアントネッリが他を圧倒しているように見える。

田中 健一

編集: 2026/11/07 1:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPの初日を終えた段階で、今季のチャンピオン獲得を決めたアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が、今週末の優勝最有力候補であることは間違いない。

前戦メキシコシティGPで3位に入り、今季のチャンピオン獲得を決めたアントネッリ。プレッシャーから解放されたか、サンパウロGPの初日は快調に周回を重ねた。ショートランとロングランのいずれを見ても、素晴らしい速さだった。

まずショートランから。アントネッリはFP1こそマクラーレンのランド・ノリスの後塵を拝して2番手だったものの、FP2では最速。唯一1分10秒台となるタイムを記録してみせた。しかも2番手となったノリスとの差は0.253秒と大きかった。

アントネッリはセクター1ではライバルに先行を許した。しかしセクター2とセクター3はいずれも全体ベスト。特に様々なタイプのコーナーが連続するセクター2の速さは圧倒的で、ここだけで一歩抜け出した感がある。

この傾向は、もちろんエネルギーの使い方による差という部分もあろうが、それ以上にコーナリングに優れたマシンと言うこともできるだろう。そしてロングランのペースも速かった。

F1サンパウロGPのフリー走行2回目ロングラン分析（ソフトタイヤ）

写真: Motorsport.com Japan

こちらのグラフは、F1サンパウロGPのFP2のソフトタイヤでの各車のロングランペースである。アントネッリ（黄緑色の実線）は実に19周をソフトタイヤで走行。デグラデーション（タイヤの性能劣化）は1周あたり0.045秒という程度である。

しかもロングランの終盤には、デグラデーションのレベルが低減しているようにも見える。

そしてグラフを見ると一目瞭然、絶対的なペースもライバルを圧倒しており、ここに死角は見えない。もちろん絶対的なペースは、燃料搭載量の差によっても異なる。しかしデグラデーションのレベルがそもそも小さく、そしてスティント終盤にはそのレベルが低減されているという事実は、決勝に向け超強力なデータと言えよう。

ちなみにチームメイトのジョージ・ラッセルも同様のペースを示していた。これもアントネッリには好材料だ。

対抗馬となりそうなのがマクラーレン勢。オスカー・ピアストリ（オレンジ色の点線）がソフトタイヤでロングランを実施し、絶対的なペースこそアントネッリには敵わなかったが、デグラデーションのレベルはメルセデスに匹敵するか、それより小さいとも言える。計算上の1周あたりのデグラデーション値は、アントネッリの0.045秒に対し、ピアストリは0.034秒である。

マクラーレンが有利なデータもある。それはハードタイヤでのロングランをランド・ノリスが行なったということ。メルセデスはソフトタイヤでのロングランしか行なっておらず、これは少なからずマクラーレンにとっての武器となるだろう。

そういう意味では、ミディアムタイヤでロングランを行なったレッドブルも見逃せない。マックス・フェルスタッペンはミディアムタイヤで10周を連続走行。実に安定したペースで走った。アイザック・ハジャーのソフトでのロングランも決して悪くなく、上位3チームには間違いなく入ってくるだろう。

取捨が難しいのはフェラーリだ。ソフトタイヤではデグラデーションが大きいように見えるし、ミディアムタイヤでは絶対的なペースの面でレッドブルに後れをとった。 ショートランでもトップ3チームに敵わなかった。

ただソフトタイヤでのロングランは、9周目まではデグラデーションが大きいように見えるものの、11周目には走り始めと同じようなペースに戻ると言う事象もあった。ただおそらくこれは、ペースが落ちたことでタイヤが冷え、パフォーマンスが戻ったということであろう。

ピレリのチーフエンジニアであるシモーネ・ベッラは、今回のタイヤの傾向についてこんなことを語っている。

「3種類のコンパウンド全てにおいて、グレイニングが見られず、摩耗レベルもほぼ同じである。タイヤのデグラデーションは、引き続き主に熱による影響が要因だ」

そういう状況を考えれば、フェラーリ勢は今回はちょっと厳しそうな状況である。

なお中団グループは、アウディ、レーシングブルズ、アルピーヌ、ハースあたりによる激戦となりそうだ。ただそんな中でもアウディは、ガブリエル・ボルトレトがアタックラップで8番手、ロングランも12周目にペースを上げている（しかも極端に遅いラップはほとんど見られない）ことを考えれば、要注目の存在であるのは間違いない。

アストンマーティン・ホンダ勢は、FP2でのアタックラップではまずまずの速さを見せた。しかしロングランだけを見ると、ウイリアムズやキャデラックの後塵を拝する結果となっている。

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