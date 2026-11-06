F1 サンパウロGP

これが王者の貫禄か。アントネッリ唯一1分10秒台で最速。アウディのボルトレト8番手、上位を脅かす存在に？｜F1サンパウロGPフリー走行2回目

2026年のF1王者、アンドレア・キミ・アントネッリがサンパウロGP初日FP2でトップタイムをマークした。

田中 健一

編集: 2026/11/06 20:24

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アンドレア・キミ・アントネッリ｜メルセデス

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPのフリー走行2回目が行なわれ、アンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムを記録した。アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが15番手だった。

この週末2回目の走行セッションとなるFP2。気温は20度、路面温度も34度と、FP1に比べて下がった。雲も低く、雨がいつ降り出してもおかしくないような空模様……ただ降水確率は10%、レーダーには雨雲は映らない、そんな不思議なコンディションでセッションが始まった。

セッション開始と同時に、ほとんどのマシンがコースイン。ミディアムタイヤもしくはハードタイヤを履いた。

なおアウディのニコ・ヒュルケンベルグのマシンは、FP1でフレディ・スレイターがドライブしていた時にトラブルに見舞われた。その修復のため、セッションが開始されてもまだガレージの中で作業が続けられていた。

各車がタイム計測を続ける中、オンボードカメラ映像などに雨粒が付き始めた。ただその雨も強くはならず、セッションが進んでいった。

まずトップタイムを記録したのは、今季のF1王者になったばかりのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）。1分11秒857であった。タイヤはハードである。アントネッリは一旦ピットに戻り、改めてコースインして再度アタック。1分11秒824と、わずかながらタイムを更新した。

マクラーレンのランド・ノリスは、セクター1こそ全マシン中最速をマークしたものの、セクター2と3ではアントネッリに敵わず。2番手に甘んじた。3番手マックス・フェルスタッペン（レッドブル）を挟み、アウディのガブリエル・ボルトレトが4番手に続いた。

メルセデスのジョージ・ラッセルはペースを上げ、ボルトレトを抜いて4番手に浮上。なおラッセルは今回のグランプリで、今シーズン6基目となるエンジン（ICE）を投入したため、5グリッド降格ペナルティが科されることが決まっている。

セッション開始から20分が経過したところで、アイザック・ハジャー（レッドブル）が先陣を切ってソフトタイヤでコースイン。予選想定アタックを行なった。ただアントネッリがハードタイヤで記録したタイムには及ばず、2番手が精一杯だった。

その後他のマシンもソフトタイヤに履き替えてアタック。ラッセルが全てのセクターの最速を塗り替え、1分11秒036を記録。その後ノリスがセクター3だけ全体ベストのタイムを記録し、首位に立った。

ただやはりというか、速いのはアントネッリ。ただひとり1分11秒を切る、1分10秒763で最速となった。

中団グループで速いのはやはりボルトレトで、ソフトタイヤでも7番手である。

その後各車はロングランに移行。チームによってソフト、ミディアム、ハードと、タイヤの選択は大きく分かれた。

メルセデスはソフトタイヤで走行し、1分14秒台後半から1分15秒台前半と、他車を圧倒するペースで走った。

フェルスタッペンはミディアムタイヤでのロングランを行なったが、1分15秒台前半のペース。このフェルスタッペンよりも、ハードタイヤでロングランを行なったノリスの方がペースが優れているくらいで、2番手チームの争いはまだ不透明な情勢だ。

フェラーリ勢は苦戦。ハミルトンはミディアムタイヤで走り、1分16秒台も目立つなど、上位3チームには少し差をつけられている印象。アウディのボルトレトはロングランでも好調で、上位を掻き回す存在になるかもしれない。

結局最終的な順位は、アントネッリが首位。2番手ノリス、3番手フェルスタッペンと、上位3台の顔ぶれは順位こそ入れ替わったもののFP1と同じだった。ラッセルが4番手、5番手にオスカー・ピアストリ（マクラーレン）。6番手ルイス・ハミルトン、7番手シャルル・ルクレールと、フェラーリ勢はトップ4チームの中で遅れをとった。

ボルトレトは8番手。ロングランも好調であり、土曜日以降も楽しみな存在だ。ただチームメイトのヒュルケンベルグはマシンの修復が完了せず、結局1周も走れなかった。チーム内で明暗がくっきりと分かれた格好だ。

アストンマーティン・ホンダのアロンソは最終的に15番手。Q1を突破できるかどうかのライン上にいる。ランス・ストロールは18番手だった。

なおセッション中に雨粒はパラパラと舞ったものの、本格的にコースを濡らすことはなかった。

フリー走行2回目

全スタッツ

順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度 1 アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes 37

1'10.763

S 219.216 2 ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1'11.016

0.253 S 218.435 3 マックス フェルスタッペン レッドブル 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1'11.022

0.006 S 218.416 フルリザルトを見る

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