F1 サンパウロGP

直近3年のF1王者、ノリス、アントネッリ、フェルスタッペンがトップ3に並ぶ！ アロンソ13番手とまずまず｜F1サンパウロGPフリー走行1回目

2024〜2026年のF1王者が、F1サンパウロGPフリー走行1回目のトップ3を占めた。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソも、まずまずの走りを見せた。

田中 健一

編集: 2026/11/06 16:51

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPのフリー走行1回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムをマークした。アストンマーティン・ホンダはフェルナンド・アロンソが13番手となった。

気温24度、路面温度41度というコンディションで始まったサンパウロGP最初の走行セッションとなるFP1。ドライバーズチャンピオンは前戦メキシコシティGPでアンドレア・キミ・アントネッリが獲得を決めたが、まだまだコンストラクターズタイトルは決まっていない状況であり、それが今回の最大の見どころである。

なおFP1では多くのルーキードライバーが登場。レオナルド・フォルナローリ（マクラーレン）、ディノ・ベガノビッチ（フェラーリ）、ルーク・ブラウニング（ウイリアムズ）、ラファエル・カマラ（ハース）、フレディ・スレイター（アウディ）、ガブリエル・ミニ（アルピーヌ）、コルトン・ハータ（キャデラック）の7人である。

このうちカマラは、ハースがエステバン・オコンとの契約を早期に解除したため、今週末は決勝も含めて全てのセッションに参加することになる……来季のレギュラー参戦に先立ち、母国で悲願のF1デビューである。

またハータは、このセッションで100km以上走行すれば、スーパーライセンスの獲得要件を手にできるため、24周以上走りたいところだ。

ただセッション開始から10分ほど経過したところで、スレイターのマシンが突如ストップ。赤旗中断となった。スレイターは自力でピットに戻ることができず、ここで走行を終えることになった。

なおこの時点で最速タイムをマークしていたのはハードタイヤを履いたレッドブルのマックス・フェルスタッペンで1分12秒959。ミディアムのアントネッリが0.085秒差で2番手に続いていた。

10分ほどの中断を経てセッション再開。ここでソフトタイヤを投入したフェルスタッペンが1分11秒953と、ハードタイヤでのタイムを1秒更新して首位を維持した。

これを上回ったのがアントネッリ。ソフトタイヤに履き替え、1分11秒799までトップタイムを更新してみせた。

セッション残り20分というところで、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンがターン13でストップ。コース脇の退避路にマシンを入れた。アルボンの無線によれば、パワーステアリングが作動しなくなったという。ただスムーズに退避路のマシンを格納したため、赤旗中断にはならなかった。

そのタイミングで最速タイムを更新したのはマクラーレンのランド・ノリス。1分17秒717を計測して首位に立った。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソも、ソフトタイヤを履いて最初のアタックで、一時10番手となった。

なおベガノビッチはマシンにトラブルがあったようで、なかなかコースインできず。ガレージ内でフロアを外すシーンも目撃された。セッション終盤にはコースに復帰できたものの、やはりトラブルは直っていないようで、すぐにコースに呼び戻された。

結局ノリスがこのセッショントップタイム。2番手にはアントネッリ、3番手はフェルスタッペンとなった。フェラーリのルイス・ハミルトンが4番手である。

特筆すべきは、ルーキードライバー枠として出走したミニが7番手に入ったこと。これは上位グループ以外では最速の成績で、アルピーヌのレギュラードライバーであるフランコ・コラピントよりも良いタイムという秀逸な走りであった。この他、ルーキードライバーではフォルナローリが11番手となった。

今回がF1デビュー戦となるカマラは、18番手で最初のセッションを終えた。またキャデラックのハータは31周を走破。これでスーパーライセンスポイント1を獲得し、F1参戦の条件となる合計40ポイントを満たしたことになる。

アストンマーティン・ホンダ勢はアロンソが結局13番手。ランス・ストロールが19番手となった。

フリー走行1回目

全スタッツ

順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度 1 ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

S 216.300 2 アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

0.082 S 216.053 3 マックス フェルスタッペン レッドブル 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

0.154 S 215.590 フルリザルトを見る

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