F1 サンパウロGP
ホンダF1折原エンジニア、サンパウロGP初日「予選に向けたプログラムは予定通り」
アストンマーティン・ホンダはF1サンパウロGP初日、特にフェルナンド・アロンソが予選Q2進出を目指せそうな情勢。初日のプログラムは予定通り進んだようだ。
田中 健一
編集: 2026/11/06 22:42
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、F1サンパウロGPの初日を終えコメントを発表。「予選に向けたプログラムを予定通り進められた」と語った。
F1サンパウロGPの初日、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、FP1で13番手、FP2で15番手。チームメイトのランス・ストロールは、FP1で19番手、FP2で18番手となった。特にアロンソは、予選Q2に進出できるかどうか、まさにそのボーダーライン上ということになりそうだ。
「今日のFP1とFP2では、予選に向けた走行プログラムを予定通り進めることができました」
ホンダF1の折原エンジニアはそう語った。
「現在のパワーユニットパッケージが持つストレートスピードを最大限に引き出すため、エネルギーマネジメントの最適化を進めました。また、インテルラゴスのコース特性に合わせ、低速コーナーでのドライバビリティについても調整を行っています」
2日目のFP3もさらにデータを収集し、予選と決勝に挑むつもりだと、折原エンジニアは語る。
「明日も走行距離を稼ぎ、予選とレースに向けたデータ収集を続けます」
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