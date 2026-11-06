F1 サンパウロGP

F1サンパウロGP FP2速報｜新王者アントネッリが最速。”特別カラー”アウディ、ボルトレトが好調8番手……アストンマーティンのアロンソ15番手

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、F1サンパウロGPのフリー走行2回目でトップタイムをマークした。

田中 健一

編集: 2026/11/06 20:02

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPのフリー走行2回目が行なわれ、今季のチャンピオンに輝いたばかりのアンドレア・キミ・アントネッリが1分10秒763のトップタイムを記録。1分10秒台を記録した唯一のドライバーとなった。

2番手にはランド・ノリス（マクラーレン）、3番手にはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が続き、パワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティが決まっているジョージ・ラッセル（メルセデス）が4番手となった。フェラーリ勢は若干苦戦気味で、6番手と7番手だった。

アウディのガブリエル・ボルトレトが総合8番手に入り、ロングランでも好調……今回の台風の目はアウディなのかもしれない。ただチームメイトのニコ・ヒュルケンベルグはマシントラブルに見舞われ、1周も走ることができなかった。

アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが15番手、ランス・ストロールが18番手だった。

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