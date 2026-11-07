F1 サンパウロGP
ルイス・ハミルトン、FP3後のPUを全交換。グリッド最後尾からのスタートに。ルクレール、フェルスタッペンもFP3前にPU交換
フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1サンパウロGPのFP3に向けてエンジンを交換。しかしFP3でPUトラブルに見舞われ、再度交換。グリッド最後尾から決勝レースをスタートすることになる。
田中 健一
編集: 2026/11/07 17:48
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Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
フェラーリの2台とマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、F1サンパウロGPの2日目に向けてパワーユニット（PU）交換を決断。ルイス・ハミルトン（フェラーリ）はFP3でさらにPUトラブルに見舞われたため、PU一式を改めて交換することになってしまった。
F1サンパウロGPの2日目に向けてフェラーリは、ハミルトンとシャルル・ルクレールのエンジンを交換することを決めた。このふたりは、PUの年間の使用制限数を最初に超過したこととなり、いずれも10グリッド降格ペナルティが決まった。
ただそのうちハミルトンは、土曜日最初のセッションであるFP3で、PUのトラブルに見舞われることになった。そのためPUの点検を行なう必要が生じたためにマシンから取り外され、ハミルトンのSF-26には全く新しいPU一式が取り付けられることになった。これによりハミルトンは、グリッド最後尾から決勝レースをスタートすることになる。
なおレッドブルは、フェルスタッペンのPUを一式交換。こちらもグリッド最後尾からのスタートとなることが決まっている。
この他キャデラックのセルジオ・ペレスも、エンジン、ターボチャージャー、MGU-Kを交換。グリッド最後尾からのスタートとなる。また週末が始まる前の時点で、メルセデスのジョージ・ラッセルも今シーズン6基目のエンジンを投入したため、5グリッド降格ペナルティを受ける。
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