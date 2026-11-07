F1 サンパウロGP

PU交換でグリッド最後尾決定のフェルスタッペン最速。レーシングブルズ勢が絶好調｜ F1サンパウロGPフリー走行3回目

レッドブルのマックス・フェルスタッペンが、F1サンパウロGPのフリー走行3回目でトップタイムをマークした。

田中 健一

編集: 2026/11/07 15:50

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPのフリー走行3回目が行なわれ、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）がトップタイムをマークした。2番手はアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、3番手はランド・ノリス（マクラーレン）と、3セッション連続でトップ3の顔ぶれが同じとなった。

アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソは18番手、ランス・ストロールはERSのトラブルが疑われたためセッション途中でマシンを停め、最下位22番手となった。

FP3開始時刻の気温は31度、路面温度48度という、前日よりもかなり暑いコンディション。上空は曇り空で、路面はドライであった。ただコースの西からは雨雲が近づく中でのセッション開始……セッション中の降水確率は30%との発表であった。

なおセッション開始と同時に、このサンパウロGPの開催契約が5年延長されたことが発表。2035年まで、同地でのF1開催が続くことになった。

またフェラーリの2台はエンジン交換を決断したため10グリッド降格ペナルティが決定。さらにレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、パワーユニット全体を交換したため、グリッド最後尾から決勝レースをスタートすることになった。

序盤に履いたタイヤは全車ミディアム。これでミディアムの残りセット数は、全車1セットとなった。初日に1周も走れなかったアウディのニコ・ヒュルケンベルグは、セッション序盤から精力的に周回を重ねた。

全車がタイムを計測したところで最速タイムをマークしていたのは、フェラーリのシャルル・ルクレール。1分12秒439であった。ただ、初日好調だったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が僅差の2番手につけていた。

「まもなく雨」という情報が各ドライバーにもたらされる中、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）が1分12秒284で首位に浮上。直後にはアントネッリもペースを上げ、1分12秒214とした、

このセッション序盤の段階で驚きだったのは、レーシングブルズのリアム・ローソン。アントネッリ、フェルスタッペン、ルクレールに次ぐ4番手につけていた。

なおフェラーリのルイス・ハミルトンは、「エンジンからおかしな振動を感じる」と無線で訴え、ピットに戻った。

アストンマーティンのランス・ストロールは、ERS（エネルギー回生システム）に問題がある可能性が疑われたため、ピットに戻って走行を終了することになった。

各車が一旦ピットに戻ったが、予想されたような雨が訪れることはなく、各車が再びコースイン。タイヤはセッション序盤に使ったミディアムタイヤのままだった。

不具合を訴えたハミルトンもコースインしたが、ピットアウトした直後にエンジンから異音。さらにハミルトンも「煙が出ている」と訴えてピットに戻り、マシンを降りてしまった。交換したばかりのエンジンを搭載していると思われるだけに、少々心配される事態である。

残り20分を切ると、各チームが2セット目のタイヤを投入し始める。いずれもソフトタイヤだ。

ソフトタイヤを履いて一番最初のコースインしたのはメルセデスのジョージ・ラッセル。1分11秒806を記録して、全体トップに立った。ただ初日好調だったランド・ノリス（マクラーレン）が1分11秒753で首位に立つと、アントネッリ、フェルスタッペンが負けじとこれを上回る。結局フェルスタッペンが1分11秒622で首位に立った。

このフェルスタッペンが最終的にこのセッション首位。2番手アントネッリ、3番手ノリスと、3セッション連続で同じ3人がトップ3を占めた。ただこのうちフェルスタッペンは、前述の通りPU交換によって最後尾グリッドからのスタートとなることが決まっているため、優勝争いはアントネッリとノリスの一騎打ちという様相か？

4番手にはラッセル、5番手にはルクレール、6番手にはオスカー・ピアストリ（マクラーレン）だった。

中団勢最速はレーシングブルズ勢で、アービッド・リンドブラッドが7番手、リアム・ローソンが8番手。今回も好調であり、中団のライバルに大きな差をつけた。アウディのガブリエル・ボルトレトは10番手だったが、レーシングブルズ勢からは0.5秒ほど遅れた。

また今回がデビュー戦のラファエル・カマラ（ハース）は、チームメイトのオリバー・ベアマンを上回る15番手でFP1を終えた。

アストンマーティン・ホンダ勢は、アロンソの18番手が最上位。ストロールは前述のとおりERSのトラブルで最下位22番手だった。

フリー走行3回目

全スタッツ

順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 3 Red Bull Red Bull 19

1'11.622

S 216.587 2 アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes 21

+0.025

1'11.647

0.025 S 216.511 3 ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 22

+0.131

1'11.753

0.106 S 216.191 フルリザルトを見る

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