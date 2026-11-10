F1 サンパウロGP

電光石火ハミルトン、1周で11台抜きの超絶スタートも失速「タイヤの温度に苦労した」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1サンパウロGPの1周目に11台抜きという素晴らしいスタートを決めたが、その後は失速してしまった。

田中 健一

編集: 2026/11/10 3:01

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1サンパウロGPを20番グリッドからスタートしたが、1周目を終えた時点で9番手……なんと11台抜きの離れ技を演じた。しかしそこまで。レース中はペースに苦戦し、最終的に9位でフィニッシュするのが精一杯だった。

この結果についてハミルトンは「タイヤに苦労した」と語った。

まさに電光石火であった。ハミルトンはパワーユニット交換を2度にわたって行なったことで、なんと合計75グリッド降格のペナルティを受け、決勝レースを20番グリッドからスタートすることになった。他車にもグリッド降格ペナルティが科されたため、最後尾からのスタートとならなかったことは、不幸中の幸いだったかもしれない。

そして決勝レースのスタート時は雨。ハミルトンは濡れた路面の上をミズズマシかアメンボのように駆け回り、1周目を終えた時点で9番手までジャンプアップして見せた。なんと11台抜きである。

このスタートについてハミルトンは、レース後にこう語った。

「最高のスタートだった。本当に素晴らしいスタートだったよ」

ハミルトンはそのままの勢いでどんどんとポジションを上げていくかと思われた。しかしそれが精一杯。同じく後方からのスタートだったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に抜かれると、その後はずるずると後退。普段はコース上でバトルをすることはほとんどない中団グループのマシンにも、どんどん抜かれてしまう。そして14周目にピットインし、真っ先にドライタイヤへと履き替えた。この時ハミルトンは、16番手まで”舞い戻って”いた。

「残念なことにタイヤが……今日はタイヤのセッティングを見つけるのに苦労したんだ。そしてはじめの数周の後、リヤタイヤのグリップが急激に低下しはじめ、マシンはものすごいオーバーステアになってしまった」

「残念ながら、そこから順位を上げることができなかった」

「温度のせいだと思う。温度が上がったり、内圧が上がると、週末を通してペースの面で苦労した。ちょっと不運だったね。スリックタイヤに交換してからは、少し良くなったんだけどね」

そのためハミルトンは、できるだけ早くスリックタイヤに交換したいと思っていたらしい。それについてチームとは無線で散々やりとり。ハミルトンとしては1周遅かったと考えているようだが、全マシン中もっとも早くスリックタイヤを履いた。

「タイヤに苦労していて、路面はちょうどクロスオーバーのタイミングに見えた。だから早めにソフトタイヤを履いて温度を上げれば、ここで挽回できると思った」

「思っていたよりも1周遅かったかもしれないけど、結局タイヤを交換することができた。でも全体的には悪くはなかったよ。でもそのメリットは1周しかないから、オーバーテイクするのは本当に難しかった」

一方でレース終盤には再び雨が降り、インターミディエイトタイヤに履き替えねばならなくなった。ただこのピットストップも、指示が若干遅れたことで、1周遅れてしまったという。

「本当に悔しかった。正直、あの滑りやすい滑りやすい路面状況では、ローソンよりも速かったんだ。1周あたり1秒ずつ差を縮めていた。この状況が続いていて、『このタイヤのまま走れる！』と思ったんだ」

確かに61周目のハミルトンは、ローソンの真後ろにつけ、メインストレートへと入っていった。

「でもピットレーン入口寸前のところで『ボックス！』と言われた。僕はローソンの真後ろにいて、オーバーテイクボタンを押したばかりだった。コンディションは変わらないと思っていたから、『よし、この周でピットストップしなくても大丈夫だ』と考えていた」

「ところが、ターン1に差し掛かったら、路面がびしょ濡れになってしまっていた。その情報が、不運にも入ってこなかったんだ。その後は、マシンをなんとかピットまで運ぼうと、全力を尽くしていた。クラッシュしなくて、本当に幸運だった」

しかしピットストップ直前、ハミルトンは最終コーナーでスピンし、リヤウイングを軽くウォールにヒットしてしまった。

「それについては、チームには申し訳ないね。でも全体的にみて、チームは今週末に本当に素晴らしい仕事をしてくれたと思う。ペースは期待していたようなモノではなかったけどね」

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