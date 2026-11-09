F1 サンパウロGP

難コンディションのサンパウロで好パフォーマンス。しかし低下する信頼性……アストンマーティン・ホンダ「根本原因を把握しなければいけない」

アストンマーティンのマイク・クラックと、ホンダF1の折原伸太郎が、F1サンパウロGPを終えて記者団の取材に応じた。

田中 健一

編集: 2026/11/09 9:46

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1サンパウロGPの決勝レースを12位でフィニッシュした。今季苦しんできたアストンマーティンだが、今回のレースでは入賞には手が届かなかったものの、中団グループで力強く戦い抜いた。

このパフォーマンスについてアストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックは「ポジティブ」だと語った。

今年のサンパウロGPは、3回のフリー走行こそドライコンディションで行なわれたが、予選と決勝は雨に見舞われた。そんな中で特にアロンソは高いパフォーマンスを披露。予選では今季初のQ3進出を果たし、決勝ではフェラーリやメルセデスと同等のペースで走ることもあった。

「全体的に見て、今回の予選や決勝のように難しいコンディションの中では、競争力が向上したと思う。特に今日は、良いパフォーマンスだった。今年これまでのことを考えれば、最も競争力のある1戦だったと思う」

クラックはそう語った。

「残念ながらポイントは獲得できなかった。それが現実だ。しかしより速いはずのライバル、明らかに速いマシンを持つライバルに勝つことができたので、その点ではポジティブだったと思う」

またホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎も、こう語った。

「ウエットコンディションになると、エンジンのパフォーマンスやデプロイ（エネルギー展開）が弱いという弱点が隠れることになります。つまり、ウエットコンディションはパフォーマンス上での弱点を隠してくれることになるんです」

そう折原エンジニアは語った。

「しかしその一方で、ウエットコンディションではドライバビリティが非常に重要になります。ドライバーからのフィードバックもありましたが、今回のレースと予選で確認されたドライバビリティに関しては、改善する必要があります」

「いくつかの部分ではポジティブな点も見られたが、次のレース、そして来年に向けて改善すべきモノが見つかりました」

ただ信頼性の問題は今回も表面化した。ランス・ストロールのマシンにはバッテリーの問題が発生し、リタイア。ストロールはFP3でも同様のトラブルに見舞われた。

ただこれは今回だけの問題ではない。シーズン序盤には信頼性の低さに苦しめられたものの、中盤になると改善傾向にあった。しかしながら最近では、再びトラブルが増えているような様子である。

「前回の3連戦や今回の3連戦を振り返ると、5戦でリタイアとなってしまった」

クラックはそう語った。

「競争力やパフォーマンスという面についてはポジティブだったが、信頼性に関してはあまりポジティブではなかった」

また折原エンジニアは、PUの走行距離が増えたり、パフォーマンスを引き上げたこととは関係ないと言う。

「土曜日にはランスのマシンにバッテリーの問題が発生し、日曜日にも同様の問題が起きました。現時点では何が起きたのかということは把握できていますけど、根本的な原因は不明です」

「データとバッテリーを点検し、根本の原因を特定するには数週間かかるかもしれません。しかし、データに基づいて来年に向けた対策を講じる必要があります。そうしなければ、同じ問題がまた繰り返されることになります。根本的な原因を理解することは、我々にとって非常に重要です」

そう折原エンジニアは語る。

「シーズン中盤には、確かに信頼性が向上しました。しかしここ2〜3戦では、いくつかの問題が発生しています。（PUコンポーネントの）走行距離が嵩んだこととやプッシュしたこととは関係ない問題もありました」

「特に最近では、バッテリーの問題が頻繁に発生しています。現時点では走行距離や走行の状況との関連性を断定するのは難しいので、まずは根本的な原因を突き止める必要があります」

なおサンパウロGPには、本田技研の三部敏宏社長と、HRCの次期社長に就任することが決まっている安田啓一副社長が来場していた。

「社長がいらっしゃると、いつもドキドキしますし、我々に情熱を与えてくれます。今週末は2度もトラブルに見舞われてしまいましたが、社長は何が起きているかを把握してくれています」

「その経験を日本に持ち帰り、我々の開発を促進してくれることと思います。ですから、我々にとっては全てプラスだと考えています」

またクラックも、三部社長やホンダの首脳陣が訪れたことを歓迎した。

「素晴らしいことだ。ホンダの上層部の方々がいらっしゃったのは、嬉しいことだ」

「私は別の仕事があったので、話し合いには参加しなかったが、良い話し合いがあったものと確信している。ホンダの役員の方々にお越しいただくのは歓迎だ」

「彼らが現場の様子を実際に見てくださるのは、良いことだ。しかしいずれ、笑顔で帰っていただけるようにできるようにしたいと思っている」

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